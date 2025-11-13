緯軟法說會／看好今年第4季業績登頂 2026全年營收目標續創新高

緯軟（4953）13日舉行法說會，今年第3季稅後純益創下歷史新高紀錄，展望後市，緯軟董事長蕭清志表示，預估今年第4季營收有望續創新高，2026年則將以「穩健成長、多元並進」為經營主軸，看好半導體、遊戲、互聯網等產業成長動能，預計2025年營收成長動能將延續到2026年。換言之，緯軟目標2026年營收續創新高紀錄。

緯軟今年第3季毛利率18.31%、營益率7.52%， 兩項關鍵數字季比、年比皆成長；稅後純益1.94億元，年增42.65%；每股純益為2.66元。

累計緯軟今年前三季稅後純益4.37億元，年增7.64%，每股純益為5.97元。

展望後市，緯軟預估今年第4季營收有望再創新高。2026年則將以「穩健成長、多元並進」為經營主軸，加深與互聯網客戶的合作，並積極發展關鍵利基市場。公司亦將聚焦AI與半導體兩大重點領域，提供更有價值的服務，打造新的成長引擎。

緯軟累計今年前十個月營收達93.55億元，年增10.8%，為同期新高。市場預料緯軟今年全年營收將續創新高紀錄；緯軟預計，2025年營收成長動能將延續到明年。換言之，緯軟目標2026年營收續創新高紀錄。

針對半導體業務發展，蕭清志表示，公司今年第2季成立半導體事業專責單位，第3季已切入多家世界級IC設計廠及晶圓廠，後續目標快速擴大市占率與團隊規模，讓業務擴展到半導體其他細部領域。

緯軟看好2026年半導體應用持續成長。蕭清志指出，緯軟會先把台灣市場經營好，後續半導體業務可能外溢至美國，尤其是矽谷；而在遊戲領域，緯軟為客戶提供美術製作、遊戲開發及精準行銷等業務，預期該產業2026年也將有雙位數增長。

此外，在毛利率方面，緯軟財務長長育禎分析，公司毛利率已走過低點，會靠著服務價值提升，及擴大高附加價值事業份額，如台灣科技製造業、遊戲、半導體業績比重，期盼後續毛利率可以維持目前水準。

從市場面觀察，緯軟預計2026年台灣將維持高成長動能，大陸則穩健擴張，日本亦會成長。至於歐美市場部分，緯軟期待在取得新客戶下，能帶動該地區業務重回成長軌道。

此外，緯軟因應客戶需求，在印度成立子公司。針對競爭態勢，蕭清志分析，公司已觀察印度市場很久，當地是全球IT服務外包重鎮，許多世界級大公司都在此，但緯軟不是要去搶印度本地生意，而是因應客戶要求才去，但也會面臨求才問題。