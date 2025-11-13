91APP宣布以3,200萬美元收購新創iCHEF 跨足餐飲通路

零售全通路解決方案SaaS業者91APP（6741）13日召開董事會，將由台灣子公司九易宇軒合併總資產占比約20%之自有資金的3,200萬美元（約新台幣9.95億元）的全額現金收購台灣智慧餐飲科技領導品牌iCHEF（資廚管理顧問，iCHEF）100%股權。本次併購將使91APP的服務範圍正式延伸至餐飲業，放大總體潛在市場（Total Addressable Market, TAM）、提升營收規模、強化AI產品與人才布局，並為廣告業務與第三方支付業務注入新成長動能。本交易尚待主管機關審議核可後生效。

交易完成後，91APP將承接並整合iCHEF的產品技術、客戶基礎與營運能力，形成零售科技、餐飲科技與廣告科技三大業務引擎協同運作的跨產業科技公司。本案除放大91APP的總體潛在市場、直接挹注穩定營收之外，更將帶來多重綜效：首先，提升第三方支付業務的金流規模與交易密度；其次，引入更多廣告客戶以掌握更廣泛的消費者意圖，優化投放模型與投資報酬率；第三，多元化的客戶基礎能創造更多跨產業的產品應用場景，有利於AI技術與業務的落地；最後，91APP將一次取得大量具備即戰力的人才，強化研發與服務量能。

iCHEF創立於2012年，是台灣領先的AI餐飲科技公司，致力於整合餐飲業營運流程與關鍵知識，提供以雲端POS為核心的全面餐飲營運管理系統，服務涵蓋線上訂位、掃碼點餐、會員經營、銷售分析等完整功能，並利用線上即時開放資料以及比對店家自身經營數據打造餐飲業專屬AI成長顧問，協助餐飲店家實現數位轉型與營運效率提升。iCHEF目前服務15,000家餐飲門店，遍及台灣、香港與新加坡。

91APP指出，透過併購香港新創團隊設立海外據點，透過投資馬來西亞夥伴拓展東南亞市場。每一次的投資併購，都是開啟新局的決心展現，皆取得實質成功。本案為91APP成立以來最大規模併購案，將以此次併購為新起點，整合零售科技（RetailTech）、餐飲科技（F&BTech）與廣告科技（AdTech）優勢，打造跨產業的金流服務與AI應用場景，協助實體店面數位化營運，推動生活產業智慧升級，為消費者帶來新體驗，為品牌創造新價值。同時91APP亦將持續驗證技術可複用性、服務可跨業性與市場拓展能力。