和碩「小金孫」永擎19日掛牌上市 申購中籤率0.67%、抽中賺11.5萬元

和碩（4938）「小金孫」永擎（7711）將在11月19日掛牌上市，上市前公開申購13日抽籤，總合格件23萬4,658件，中籤率0.67%；以興櫃收盤價383元計算，抽中可望獲利11.5萬元，報酬率42.9%。

永擎近期股價走跌，已連續11個交易日下跌，從525元走跌以來，已下跌142元，短線急跌27%；不過，公開申購仍吸引超過23.46萬人參加抽籤，以承銷價268元計算，截至13日的興櫃價格，抽中可望獲利11.5萬元。

華擎（3515）隸屬和碩集團，永擎為華擎的子公司，等於是和碩的「小金孫」，永擎核心業務為伺服器主機板及系統的開發與銷售，提供多元化的產品及解決方案，產品廣泛應用於高效能運算、大數據、雲端運算、人工智慧、邊緣運算、視覺計算及5G基礎架構等領域。

永擎累計今年前三季營收175.1億元，歸屬於母公司業主淨利5.62億元，每股純益（EPS）為9.3元。展望後市，法人預估，永擎通用型伺服器業績下半年可望成長兩位數百分比，明年有機會延續兩位數百分比的成長率。

永擎10月營收18.88億元，月減40.69%，年增29.69%，創歷年同期新高，累計前十月營收193.98億元，年增210.97%。