快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

熙特爾發聲明澄清 強調本業獲利無虞

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
熙特爾新能源儲能產品。陳昱翔/攝影
熙特爾新能源儲能產品。陳昱翔/攝影

熙特爾新能源（7740） 針對近期股價明顯波動發布聲明指出，強調公司第3季公司本業維持獲利，主要專案與訂單執行皆依計畫推進，但由於公司以新台幣收款、以美元支付款項，且第3季為年度進貨高峰期，因而承受較高匯損，惟不影響實際本業獲利。此外，公司預料第4季工程進度將大躍進，據法人推估，熙特爾第4季單季營收將呈現倍數成長，業績動能將加速推升。

以下為熙特爾發布聲明摘要內容：

一、公司第三季營收維持成長，訂單進度、案場工程及主要業務推動皆依計畫穩健進行，累計前三季每股盈餘（EPS）為新台幣 3.22 元。惟因美元匯率波動因素，產生單季匯兌評價損失，影響帳面獲利表現，但不影響公司本業獲利體質與長期發展。將持續關注匯率變化，並採取更審慎的風險管理措施，降低匯率衝擊。詳細財務資訊請參閱公開資訊觀測站公告之財務報表。

二、目前公司主要案場工程進度皆依計畫推動，高雄案場部分工程因天候及場區作業條件等因素，期程有所調整，整體專案持續進行中，公司營運動能維持強勁。

三、公司將於11月14日召開法人說明會，向投資人與市場進一步說明營運現況及未來展望。

據悉，熙特爾為今年新掛牌，且前十月合併營收年增率最大的公司，累計前十月合併營收13.2億元，年增達354.2%。該公司第三季本業維持獲利，主要專案與訂單執行皆依計畫推進。然而，由於新台幣兌美元匯率自第2季底約29.3元，升至第3季底約30.445元，導致應付帳款產生匯兌評價損失，而公司以新台幣收款、以美元支付款項，且第3季為年度進貨高峰期，因而承受較高的匯損。公司強調，此為按照會計規定認列，但並不影響實際本業體質。

至於高雄兩座主力儲能案場，雖因工程進度遞延，今年截至第三季僅認列約13億，但第四季工程進度將大躍進，據法人推估，第4季單季營收將呈倍數增長。

新台幣 美元匯率
