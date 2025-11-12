網家第3季每股虧0.66元 電商本業連2季正成長

中央社／ 台北12日電

網家公布今年第3季財報，營收新台幣85.32億元，年增1%，歸屬於母公司業主淨損1.34億元，較去年同期淨損1.71億元改善，每股虧損0.66元。

網家表示，B2C電商本業PChome 24h購物第3季營收77.11億元，年增2.1%，連2季正成長，第3季整體虧損收斂，營運優化效益持續顯現。

網家累計今年前3季營收258.8億元，年減2.54%，歸屬於母公司業主淨損5.03億元，每股虧損2.55元。

網家指出，第3季整體消費環境仍顯疲弱，但持續聚焦電商核心本業與效率提升，整體營運逐步轉佳。進一步觀察，3C品類持續為主要成長動能，消費動能延續至暑期檔期與開學季，推升整體電子商務銷售表現。

電商本業方面，網家表示，第3季PChome 24h購物整體倉出訂單中，已有90%是由A7倉（PChome林口A7智慧物流園區）出貨，倉庫整合有效降低運費率。

除了核心電商本業，網家指出，旗下各轉投資子公司營運也展現正向動能，其中，跨境電商子公司「比比昂」第4季與日本Amazon Business串接合作，平台持續深化與日本跨境策略夥伴合作，將導入更多跨境商品，帶動消費族群成長，為集團帶來長期品牌與營收效益。

