威剛第3季每股賺5.57元

本土記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（12）日公布第3季營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益都創單季新高，歸屬母公司淨利17.6億元，一季賺贏上半年，季增一倍，年增近二倍，每股純益5.57元；前三季歸屬母公司淨利31.65億元，年增31.66%，每股純益10.08元。

威剛上季獲利亮眼，反映記憶體市況火熱，報價節節攀升，威剛指出，第3季稅前盈餘率及稅後純益率也各以17.64%、12.83%改寫新猷。

威剛昨天股價大漲19元、收221.5元。

展望本季，威剛表示，全力支持策略性與主力客戶需求，推升營運獲利，不僅看好毛利率創新高，全年營收目標朝500億元以上的歷史新高邁進，並積極儲備庫存，目標將庫存水位提高至200億元以上。

威剛看好，隨著提升獲利率及庫存水位雙重策略發酵，本季營運將跳躍式增長。

威剛董事長陳立白對2026年營運持續成長信心十足，強調全球大型雲端服務供應商（CSP）剛性需求強勁，持續推升記憶體市況，本季不僅DRAM合約價漲幅大於預期，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也一路飆漲，目前預見2026年上游原廠DRAM與HBM供應量都已被預訂一空，固態硬碟（SSD）和傳統硬碟也都進入賣方市場，記憶體價格漲勢「已經沒有回頭路」。

陳立白認為，今年第4季才是記憶體大多頭的起點，也是記憶體嚴重缺貨的開始，2026年產業榮景可期。

陳立白說明，現階段正值AI應用模型從訓練走向推論，AI伺服器規模高速擴增，使得原本應用於PC及手機等系列產品的傳統記憶體產能遭到強大排擠，供貨已明顯縮減，樂觀看待2026年記憶體產業都將處於供貨吃緊，價格持續上升的強勢格局。