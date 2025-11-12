高價餐飲股財報出爐 豆府前三季 EPS 11.18元、瓦城 EPS 6.52元

連鎖餐飲族群第3季成績出爐，豆府（2752）與瓦城（2729）均受惠暑假與節慶聚餐熱潮，營運表現穩健。豆府單季獲利創歷史次高，瓦城則透過多品牌與展店策略布局年底旺季，全力衝刺業績目標。

豆府12日公布第3季合併營收10.45億元，年增8.69%，營業毛利5.42億元、年增9.05%，稅後純益1.16億元，每股純益4.34元，僅次於去年第4季，為歷史次高。前三季合併營收達30.05億元，年增12.18%，每股純益11.18元。

公司指出，暑假旺季帶動來客回流，加上展店效益顯現，是推升營運的主因。第3季旗下「韓姜熙的小廚房」與「姜滿堂」同步進駐桃園華泰名品城與台北Dream Plaza，「北村豆腐家」則於南北兩地連開兩店，帶動整體集團門店數增至94家。隨著台中新光三越復業，既有門市營收亦同步回升，預期第4季營運將續保高檔。

瓦城第3季營收15.65億元，年減2.39%，稅後純益1.05億元、年減7.37%，每股純益2.45元；累計前三季營收46.17億元、稅後純益2.79億元，EPS達6.52元。公司表示，暑期、父親節與教師節連假帶動聚餐需求，加上新展店挹注，使營運表現穩健。第3季進駐台北Dream Plaza開出「1010湘」與「YABI Kitchen」雙品牌，並擴點至台中米平方與台南小北門商圈。台中新光三越重新開幕後，館內「瓦城」、「時時香」及「樂子」三品牌同步回歸，將成為中部營運重要引擎。

展望第4季，瓦城看好周年慶、連假及尾牙春酒需求啟動，旗下品牌積極推出聚餐套餐搶攻年底商機，「時時香」新據點台南三井Outlet表現亮眼，「瓦城」也將於12月插旗三重CITYLINK，可望推升全年業績表現。