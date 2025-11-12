網路家庭累計虧損已達實收資本額一半 第3季財報連11季虧損
網路家庭（8044）集團12日公告，至今年9月30日止，累積虧損達10億7,478萬3,436元，已達實收資本額二分之一。
網路家庭同日公布第3季財報，雖本業B2C營收正成長，但累計今年前三季虧損狀況較去年同期擴大，連續虧損11季。網路家庭公布第3季財務報告，第3季合併營收85.32億元，季增2%，年增1%。營業虧損為6,954萬元，歸屬母公司稅後淨損1.34億元，每股淨損0.66元，三項數據持續為負數，雖較上季與去年同期收斂，但已經是自2022年第4季以後，連11季虧損。
網路家庭集團今年前三季合併營收258.81億元，年減2.5％；營業損失2.63億元，歸屬母公司淨損5.03億元，每股純損2.55元，三項財務指標的虧損均較去年同期擴大。
