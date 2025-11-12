快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

智冠財報／第3季每股賺1.69元 前三季EPS 5.84元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智冠科技（5478）12日公告114年度第3季財務報表，第3季合併營收16.00億元，季增2%，歸屬於本公司業主之稅後淨利2.53億元，每股盈餘（EPS）1.69元。前三季累計合併營收47.68億元，年減8%，歸屬母公司淨利8.75億元，每股盈餘（EPS）5.84元。本季受惠於暑假期間，遊戲通路經銷及廣宣行銷需求上升，帶動季營收表現增長，此外，在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步發展下，穩健提升集團整體營運能量。

回顧前三季，智冠集團加速推動OMO虛實整合行銷策略，自媒體平台核心應用場景「街頭玩家見面會」與國際遊戲大廠緊密合作，針對多款遊戲新作、改版規劃客製化推廣專案，品牌合作數量、單場人流均較去年呈倍數成長，提升遊戲宣傳與轉換成效。全台合作點位也正式突破2,000家，成為遊戲產業重要的在地行銷推廣平台。

在數位遊戲事業群方面，重點大作《尋秦記》由黃易出版社授權，中華網龍自主研發，與遊戲新幹線共同發行，集結集團研發、美術與音樂製作能量，以二次元美術風格與創新玩法，重新詮釋黃易大師穿越題材鼻祖的經典故事。遊戲將於11月23日啟動首波上市前宣傳活動，結合智冠自媒體與廣宣資源，預期吸引原作粉絲關注，並進一步拓展新世代玩家族群。

中華網龍深耕遊戲研發領域，導入生成式AI工具，優化開發流程與產製效率，強化團隊創作能量與營運效能。同時運用多年研發遊戲經驗推動IP現代化重塑，創造嶄新遊戲體驗，並延伸作品生命週期，擴大IP價值與影響力。遊戲新幹線則憑藉豐富的營運經驗與靈活的行銷策略，穩定推動多款產品長線發展，並積極經營玩家社群，強化品牌互動與社群凝聚力。

研發 智冠
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

廣達前三季 EPS 13.7元同期新高 緯創6.43元 法人估今年賺一股本

裕民第3季 EPS 1.72元 看好市場正向

相關新聞

威剛前三季獲利一個股本提前入袋 年度獲利篤定創歷新高

威剛今（12）日公布第三季財報，成績亮眼，不但一舉創下單季營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益四大新高，稅前盈餘率及稅...

小資族賺紅包！這檔中華電金雞25日掛牌上市 中籤可賺逾2萬

中華電（2412）金雞資拓宏宇（6614）預計11月25日掛牌上市，每股承銷價暫定46元，公開申購作業將自11月13日...

低軌衛星訂單滿手 昇達科亮燈漲停

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）對未來展望樂觀，低軌衛星在手訂單達10億元，明年貢獻營收可望倍增，法人調高目標價，刺激...

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

光洋科2025年前三季每股純益1.27元 立碁0.05元

光洋科（1785）昨（11）日公布第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損陰霾，年增51.58%，每股純益1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。