智冠財報／第3季每股賺1.69元 前三季EPS 5.84元

智冠科技（5478）12日公告114年度第3季財務報表，第3季合併營收16.00億元，季增2%，歸屬於本公司業主之稅後淨利2.53億元，每股盈餘（EPS）1.69元。前三季累計合併營收47.68億元，年減8%，歸屬母公司淨利8.75億元，每股盈餘（EPS）5.84元。本季受惠於暑假期間，遊戲通路經銷及廣宣行銷需求上升，帶動季營收表現增長，此外，在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步發展下，穩健提升集團整體營運能量。

回顧前三季，智冠集團加速推動OMO虛實整合行銷策略，自媒體平台核心應用場景「街頭玩家見面會」與國際遊戲大廠緊密合作，針對多款遊戲新作、改版規劃客製化推廣專案，品牌合作數量、單場人流均較去年呈倍數成長，提升遊戲宣傳與轉換成效。全台合作點位也正式突破2,000家，成為遊戲產業重要的在地行銷推廣平台。

在數位遊戲事業群方面，重點大作《尋秦記》由黃易出版社授權，中華網龍自主研發，與遊戲新幹線共同發行，集結集團研發、美術與音樂製作能量，以二次元美術風格與創新玩法，重新詮釋黃易大師穿越題材鼻祖的經典故事。遊戲將於11月23日啟動首波上市前宣傳活動，結合智冠自媒體與廣宣資源，預期吸引原作粉絲關注，並進一步拓展新世代玩家族群。

中華網龍深耕遊戲研發領域，導入生成式AI工具，優化開發流程與產製效率，強化團隊創作能量與營運效能。同時運用多年研發遊戲經驗推動IP現代化重塑，創造嶄新遊戲體驗，並延伸作品生命週期，擴大IP價值與影響力。遊戲新幹線則憑藉豐富的營運經驗與靈活的行銷策略，穩定推動多款產品長線發展，並積極經營玩家社群，強化品牌互動與社群凝聚力。