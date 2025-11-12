茂達財報／前三季 EPS 已逾9元 今年再賺進超過一個股本在望
電源管理IC廠茂達（6138）於12日公布第3季財報，每股純益為3.97元，為近13季高點，累計前三季每股純益為9.27元。市場預期，該公司有機會在相隔兩年後，再度全年賺進超過一個股本。
茂達第3季合併營收為19.62億元，季增7.8％、年增22％，歸屬母公司業主淨利為2.89億元，季增47.1％、年增47.2％，每股純益為3.97元。
茂達累計前三季合併營收為55.57億元，年增21.3％，歸屬母公司業主淨利為6.75億元，年增23.6％，每股純益為9.27元。
茂達今年的業績成長動能主要來自是風扇馬達驅動IC與電源管理IC領域，在風扇驅動IC業務方面，多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升、繪圖卡應用中高階風扇產品出貨增加，以及耕耘已久的工業應用布局開始帶來業績貢獻。而在電源管理IC方面，包括PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道也頗強，同時還有電源供應器升級與儲存應用帶來的相關訂單。
法人認為，茂達累計前10月業績已超過去年全年營收，第4季為傳統淡季，營收表現可能呈現季減，但仍有機會年增雙位數百分比，這將帶動該公司全年業績挑戰成長二成水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言