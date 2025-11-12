茂達財報／前三季 EPS 已逾9元 今年再賺進超過一個股本在望

電源管理IC廠茂達（6138）於12日公布第3季財報，每股純益為3.97元，為近13季高點，累計前三季每股純益為9.27元。市場預期，該公司有機會在相隔兩年後，再度全年賺進超過一個股本。

茂達第3季合併營收為19.62億元，季增7.8％、年增22％，歸屬母公司業主淨利為2.89億元，季增47.1％、年增47.2％，每股純益為3.97元。

茂達累計前三季合併營收為55.57億元，年增21.3％，歸屬母公司業主淨利為6.75億元，年增23.6％，每股純益為9.27元。

茂達今年的業績成長動能主要來自是風扇馬達驅動IC與電源管理IC領域，在風扇驅動IC業務方面，多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升、繪圖卡應用中高階風扇產品出貨增加，以及耕耘已久的工業應用布局開始帶來業績貢獻。而在電源管理IC方面，包括PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道也頗強，同時還有電源供應器升級與儲存應用帶來的相關訂單。

法人認為，茂達累計前10月業績已超過去年全年營收，第4季為傳統淡季，營收表現可能呈現季減，但仍有機會年增雙位數百分比，這將帶動該公司全年業績挑戰成長二成水準。