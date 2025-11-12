快訊

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

茂達財報／前三季 EPS 已逾9元 今年再賺進超過一個股本在望

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
茂達董事長王志信。聯合報系資料照
茂達董事長王志信。聯合報系資料照

電源管理IC廠茂達（6138）於12日公布第3季財報，每股純益為3.97元，為近13季高點，累計前三季每股純益為9.27元。市場預期，該公司有機會在相隔兩年後，再度全年賺進超過一個股本。

茂達第3季合併營收為19.62億元，季增7.8％、年增22％，歸屬母公司業主淨利為2.89億元，季增47.1％、年增47.2％，每股純益為3.97元。

茂達累計前三季合併營收為55.57億元，年增21.3％，歸屬母公司業主淨利為6.75億元，年增23.6％，每股純益為9.27元。

茂達今年的業績成長動能主要來自是風扇馬達驅動IC與電源管理IC領域，在風扇驅動IC業務方面，多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升、繪圖卡應用中高階風扇產品出貨增加，以及耕耘已久的工業應用布局開始帶來業績貢獻。而在電源管理IC方面，包括PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道也頗強，同時還有電源供應器升級與儲存應用帶來的相關訂單。

法人認為，茂達累計前10月業績已超過去年全年營收，第4季為傳統淡季，營收表現可能呈現季減，但仍有機會年增雙位數百分比，這將帶動該公司全年業績挑戰成長二成水準。

營收 每股純益 電源管理
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

億豐財報／前三季 EPS 15.83元 擬增資旗下墨西哥子公司擴大產能

永捷財報／前三季獲利1.25億元、年增390.5% EPS 0.7元

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

廣達前三季 EPS 13.7元同期新高 緯創6.43元 法人估今年賺一股本

相關新聞

威剛前三季獲利一個股本提前入袋 年度獲利篤定創歷新高

威剛今（12）日公布第三季財報，成績亮眼，不但一舉創下單季營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益四大新高，稅前盈餘率及稅...

小資族賺紅包！這檔中華電金雞25日掛牌上市 中籤可賺逾2萬

中華電（2412）金雞資拓宏宇（6614）預計11月25日掛牌上市，每股承銷價暫定46元，公開申購作業將自11月13日...

低軌衛星訂單滿手 昇達科亮燈漲停

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）對未來展望樂觀，低軌衛星在手訂單達10億元，明年貢獻營收可望倍增，法人調高目標價，刺激...

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

光洋科2025年前三季每股純益1.27元 立碁0.05元

光洋科（1785）昨（11）日公布第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損陰霾，年增51.58%，每股純益1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。