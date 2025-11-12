快訊

威剛前三季獲利一個股本提前入袋 年度獲利篤定創歷新高

聯合報／ 特派記者簡永祥／新加坡12日電
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛董事長陳立白。聯合報系資料照

威剛今（12）日公布第三季財報，成績亮眼，不但一舉創下單季營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益四大新高，稅前盈餘率及稅後純益率也各以17.64%及12.83%改寫歷史紀錄。在單季獲利四大滿貫光環下，累計前三季稅前盈餘46.01億元及稅後純益33.16億元也大幅超越去年全年表現，提前改寫年度獲利歷史新高。前三季每股純益突破10元，其中，第3季每股純益5.57元，超越上半年總和。

展望本季及2026年獲利走勢，威剛董事長陳立白對持續成長信心滿滿。他說，公司第三季營收規模與毛利率皆明顯走高，同時帶動第三季及前三季獲利雙雙改寫史上同期最高紀錄，不只單季稅前及稅後獲利各以25.6億元及18.62億元刷新單季新高，累計前三季稅前盈餘46.01億元及稅後純益33.16億元也同創歷年同期新高。

威剛表示，來自全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況，第四季除了DRAM合約價漲幅大於預期，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也一路飆漲。目前所見，2026年上游原廠的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）供應量都已被預訂光，NAND和硬碟（HDD）也都全面進入賣方市場，記憶體價格漲勢已沒有回頭路。公司第四季都只能支持策略性與主力客戶的需求，全力推升營運獲利，不僅看好毛利率創新高，全年營收目標也衝刺達500億元以上歷史新高；庫存方面則積極因應，目標將庫存水位拉升至200億元以上。在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，公司第四季營運成果將呈跳躍式增長。

受惠記憶體價格於9月強勢拉升，威剛第三季合併營收年成長54.38%、季增13.15%，達145億元，毛利率季增近4個百分點達22.7%，營業利益年增1.37倍、季成長55.51%達19.1億元；稅後純益18.62億元，年成長1.9倍、季增106.82%，歸屬母公司純益為17.6億元，年增近二倍、季增一倍，以加權平均股數3.16億股計算，每股純益為5.57元。

累計今年前三季合併營收達372.43億元，年增22.8%，平均毛利率19.04%，營業利益35.59億元；稅後純益33.16億元，年增34.16%，歸屬母公司純益31.65億元，年增31.66%，每股純益10.08元。

快閃記憶體 威剛
