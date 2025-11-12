驊陞財報／AI 助攻營運躍升 今年前三季獲利已超越去年全年

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
驊陞科技董事長陳宏欽。驊陞／提供
連接器領導廠商驊陞（6272）科技董事會11日通過2025年第3季財報，前三季累計營收為30.62億元，營收成長率為41.28%，累計前三季稅後純益2.28億元，年增125.11%，前三季每股盈餘2.94元，營收與獲利雙雙超越2024年度，實屬亮眼。

驊陞科技指出，受惠於AI及高速運算市場快速成長，公司營運呈現大幅成長之姿。除了透過成為DP2.1之制定者，取得市場先機，並順利打入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）供應鏈外，亦長期深耕金融科技之核心終端裝置，產品廣泛應用於支付系統、數位金融與智慧商務場景，為公司營運貢獻顯著；除外，驊陞科技亦布局新能源車市場，提供車用連接器、線束及USB充電座等高品質零組件，以支援智慧座艙與ADAS系統，預計在全球淨零碳排政策之長期趨勢下，車用產品將成為驊陞科技另一穩健之獲利來源。

展望未來，驊陞科技已全面布局 DP 2.1 系列產品，並同步投入下一世代高速傳輸介面研發，包括 DP、HDMI 2.2、PCIe Gen6/Gen7及高頻無線模組等新技術，以維持在AI、高速運算及物聯網領域的競爭優勢，此外，透過堅強的客製化研發能力，公司持續拓展金融科技POS設備、網通設備與無線傳輸天線等新產品線，提升產品附加價值。

驊陞科技表示，公司產品研發方向與市場趨勢一致，隨著AI與新能源車應用需求持續增長，未來營運成長動能可期，將持續穩健邁向新一波高峰。

驊陞科技董事長陳宏欽。驊陞／提供
新能源車
