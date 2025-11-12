永捷財報／前三季獲利1.25億元、年增390.5% EPS 0.7元

永捷（4714）12日公布第3季獲利0.94億元，相較去年同期由虧轉盈，每股純益0.53元；累計今年前三季獲利1.25億元，年增390.5%，每股純益0.7元。展望前景，該公司指出，目前手中訂單穩定，良好的能見度將有助營運表現穩健向上。

永捷表示，第3季營運回溫，主要受惠於兩大成長引擎，一是FIFAWorldCup（足球世界盃）備貨潮加速，運動品牌為因應該賽事拉貨高機能、環保鞋材與服飾材料需求明顯上揚，9月單月出貨即反映該態勢。

二是環保與功能性材料方面，永捷推出新一代環保水性處理劑量產、無溶劑高固含量樹脂、透氣防水薄膜、甚至防彈塗料等技術驗證完成／導入過程，產品組合顯著升級，在公司積極透過產品組合優化、提升生產效率與集團整合效益。

該公司第3季合併營收達3.87億元，季增8.6%、年增85.2%；稅後純益0.94億元，相較去年同期由虧轉盈，每股純益為0.53元；累計前三季稅後純益1.25億元，年增390.5%，每股純益0.7元。

在產品面，永捷持續聚焦在水性PU樹脂、無溶劑系統與循環再利用設計 (circulardesign)上的佈局，積極從化工轉型高附加價值材料的趨勢邁進；而在環境面聚焦「水性材料替代」、「循環資源再利用」、「綠色製程減碳」三大方向，包括環保水性處理劑於中和與管路循環系統的應用，不僅為客戶導入降低化學溶劑用量，也符合歐洲品牌「碳足跡、化學安全」雙重要求。

此外，公司正透過與運動品牌鏈結、提升產品附加價值，同時布局國防／安防用防護材料以及高科技市場，包括防彈塗料、可撓式HC材料等，以進入高價值利基市場，「永續＋技術創」新雙引擎，為永捷打造長期可持續營運成長基座。