中興電財報／第3季 EPS 2.31元、創單季歷史新高 台電出貨旺季到

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電董事長江馥年。記者朱曼寧／攝影
中興電（1513）受惠下半年台電出貨力道轉強，單季稅後純益首度突破10億元、EPS突破2元，創下單季歷史新高紀錄。

中興電12日公告，今年前三季稅後純益29.58億元，年增6.7％，每股純益（EPS）5.99元，創下同期新高；若以前三季財報推估，第3季稅後純益11.38億元，年增23.6％，每股純益2.31元，創下歷史新高。

中興電目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年，中興電表示，預期全年新接訂單可達逾200億元，除了強韌電網計畫外，台電另外釋出「22項能源開發計畫」，今年起算的未來十年，匡列7,889億元，將成為國內各大重電廠下一波訂單成長動能之一。

法人指出，隨著進入台電年底工程旺季，中興電將持續消化訂單，加上公司握有獨占345kV GIS訂單之優勢，市場動能需求強烈下，預期第4季到明年營運看俏。

產能方面，中興電今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

此外，中興電受惠電信業者與國際大廠於台設置IDC機房及AI研發中心增加，發電機與空調設備業務成長15%。

法人指出，中興電於國內機房發電機暨空調設備市占率達70%，過去於中華電信擁有統包實績，看好 AI 雲端預算將持續推動設備需求成長。

AI 台電
