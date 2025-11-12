旭然財報／第3季 EPS 達0.27元 年增42.1％

過濾廠旭然（4556）國際12日公布第3季稅後純益0.11億元，年增46.1％，每股稅後純益(EPS)達0.27元，年增42.1％，單季獲利改寫近12季新高水準。累計前三季稅後純益2,070萬元，年增169.7％，EPS0.49元，年增172.2％，今年前三季獲利表現超越2024年全年獲利水準。

旭然指出，第3季隨著近年半導體、高科技電子等產業客戶進行產能擴增、新廠擴建啟用，帶動旗下品牌工業用液體過濾設備持續增溫，再加上第3季受惠高端液體過濾耗材訂單出貨放量，進而優化整體產品銷售組合，第3季旗下工業液體過濾設備、以及過濾耗材營收比重分別為25％、58％。

旭然第3季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別攀升至43％、9％、7％水準，較去年同期繳出三率三升表現，除旭然因應今年受匯率、關稅政策變動，已針對美國區域調漲售價，以及隨著銷售組合結構優化、加大生產及營運管理，帶動第3季獲利能力精進效益。

展望第4季，旭然持審慎樂觀看法。旭然積極布局半導體與高科技電子產業供應鏈，鎖定北美與東南亞地區建廠熱潮，以及拓展食品、石油化工與水處理等多元產業鏈，以期擴大整體接單規模與營運動能，此外，今年以來各季度獲利呈現逐季走升，反映公司在業務接單與成本結構改善之效益，旭然仍戮力精進營運效率提升、精實費用管控目標不變，有望未來營運保持良好表現。