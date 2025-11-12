旭然財報／第3季 EPS 達0.27元 年增42.1％

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

過濾廠旭然（4556）國際12日公布第3季稅後純益0.11億元，年增46.1％，每股稅後純益(EPS)達0.27元，年增42.1％，單季獲利改寫近12季新高水準。累計前三季稅後純益2,070萬元，年增169.7％，EPS0.49元，年增172.2％，今年前三季獲利表現超越2024年全年獲利水準。

旭然指出，第3季隨著近年半導體、高科技電子等產業客戶進行產能擴增、新廠擴建啟用，帶動旗下品牌工業用液體過濾設備持續增溫，再加上第3季受惠高端液體過濾耗材訂單出貨放量，進而優化整體產品銷售組合，第3季旗下工業液體過濾設備、以及過濾耗材營收比重分別為25％、58％。

旭然第3季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別攀升至43％、9％、7％水準，較去年同期繳出三率三升表現，除旭然因應今年受匯率、關稅政策變動，已針對美國區域調漲售價，以及隨著銷售組合結構優化、加大生產及營運管理，帶動第3季獲利能力精進效益。

展望第4季，旭然持審慎樂觀看法。旭然積極布局半導體與高科技電子產業供應鏈，鎖定北美與東南亞地區建廠熱潮，以及拓展食品、石油化工與水處理等多元產業鏈，以期擴大整體接單規模與營運動能，此外，今年以來各季度獲利呈現逐季走升，反映公司在業務接單與成本結構改善之效益，旭然仍戮力精進營運效率提升、精實費用管控目標不變，有望未來營運保持良好表現。

小資族賺紅包！這檔中華電金雞25日掛牌上市 中籤可賺逾2萬

中華電（2412）金雞資拓宏宇（6614）預計11月25日掛牌上市，每股承銷價暫定46元，公開申購作業將自11月13日...

低軌衛星訂單滿手 昇達科亮燈漲停

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）對未來展望樂觀，低軌衛星在手訂單達10億元，明年貢獻營收可望倍增，法人調高目標價，刺激...

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

光洋科2025年前三季每股純益1.27元 立碁0.05元

光洋科（1785）昨（11）日公布第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損陰霾，年增51.58%，每股純益1...

健喬2025年前三季 EPS 1.28元 中華車3.9元

健喬（4114）昨（11）日董事會通過今年前三季季報，前三季累計稅後純益6.32億元，年增16%，每股純益（EPS）1....

