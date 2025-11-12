威剛財報／第3季 EPS 5.57元、累計前三季EPS 10.08元 第4季續攀高峰

威剛（3260）第3季寫下營業毛利、營業利益、稅前淨利、稅後純益四大新高，單季每股純益5.57元，累計前3季稅後純益33.16億元，大幅超越去年全年表現，提前改寫年度獲利歷史新高，每股純益10.08元，展望第4季及2026年獲利走勢，威剛董事長陳立白對持續成長信心滿滿。

受惠記憶體價格9月強勢拉升，威剛第3季合併營收145億元，年增54.38%，季增13.15%；毛利率22.7%，季增近4個百分點；營業利益19.1億元，年增1.37倍，季增55.51%；歸屬母公司淨利17.6億元，年增近2倍，季增1倍，以加權平均股數3.16億股計算，每股純益5.57元。

累計今年前3季合併營收372.43億元，年增22.8%，平均毛利率19.04%，營業利益35.59億元；歸屬母公司淨利31.65億元，年增31.66%，每股純益10.08元。

威剛表示，來自全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況，第4季除DRAM合約價漲幅大於預期，NAND Flash價格也一路飆漲。目前所見，2026年上游原廠的DRAM與HBM供應量都已被預訂光，NAND和HDD也都全面進入賣方市場，記憶體價格漲勢已沒有回頭路。

威剛指出，第4季都只能支持策略性與主力客戶的需求，全力推升營運獲利，不僅看好毛利率創新高，全年營收目標也衝刺達500億元以上的歷史新高；庫存方面則積極因應，目標將庫存水位拉升至200億元以上。在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，第4季營運成果將呈跳躍式增長。