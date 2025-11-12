威剛財報／Q3獲利囊括四大滿貫、1個股本提前入袋 看好營運續攀高峰

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組威剛（3260）獲利成長勢如破竹，12日公布今年第3季營運成果，一舉創下單季營業毛利、營業利益、稅前淨利、稅後淨利四大新高，同時稅前淨利率及稅後淨利率也各以17.64%及12.83%改寫歷史紀錄。在單季獲利四大滿貫光環下，累計前3季稅前淨利46.01億元及稅後淨利33.16億元也大幅超越去年全年表現，提前改寫年度獲利歷史新高。

進一步來看，威剛今年前3季每股純益突破10元，其中第3季EPS年增近200%達5.57元超前上半年總和。展望第4季及2026年獲利走勢，威剛董事長陳立白對持續成長信心滿滿。

威剛指出，來自全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況，第4季除了DRAM合約價漲幅大於預期，NAND Flash價格也一路飆漲。目前所見，2026年上游原廠的DRAM與HBM供應量都已被預訂光，NAND和HDD也都全面進入賣方市場，記憶體價格漲勢已沒有回頭路。

威剛強調，公司第4季都只能支持策略性與主力客戶的需求，全力推升營運獲利，不僅看好毛利率創新高，全年營收目標也衝刺達500億元以上的歷史新高；庫存方面則積極因應，目標將庫存水位拉升至200億元以上。在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，公司第4季營運成果將呈跳躍式增長。

受惠記憶體價格於9月強勢拉升，威剛第3季合併營收年成長54.38%、季增13.15%達145億元，毛利率季增近4個百分點達22.7%，營業利益年增1.37倍、季成長55.51%達19.1億元；稅後淨利18.62億元，年成長1.9倍、季增106.82%，歸屬母公司淨利為17.6億元，年增近2倍、季增1倍，以加權平均股數3.16億股計算，每股淨利為5.57元。

累計今年前3季合併營收達372.43億元，年增22.8%，平均毛利率19.04%，營業利益35.59億元；稅後淨利33.16億元，年增34.16%，歸屬母公司淨利31.65億元，年增31.66%，每股淨利10.08元。

