東捷資訊財報／前三季累計獲利創同期新高 營運穩健向上

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

東捷資訊（6697）公告2025年Q3財報，累計前三季稅後純益0.69億元與每股純益（EPS） 2.54元，雙雙改寫歷年同期新高；累計前10月合併營收達11.65億元，年增19.8%，同樣創歷年同期新高，公司表示Q3營運成長主要來自成功打入上市櫃半導體封裝產業客戶，承接ERP升級建置專案，以及挹注新客戶的SAP軟體授權貢獻，帶動整體營收獲利持續提升。公司10月營運延續動能，承接鞋服紡織業新客戶的SAP ERP專案，整體營運表現穩健向上。

東捷資訊Q3毛利率14.4%，季減7.1個百分點，年減2.2個百分點，不過稅後純益0.19億元及EPS 0.7元，均較去年同期成長；累計前三季合併營收達10.21億元，較去年同期成長14.7%；其中稅後純益0.69億元與EPS 2.54元，雙雙改寫歷年同期新高，表現亮眼。公司10月營收達新台幣1.44億元，年增79.1%；累計前10月合併營收達11.65億元，年增19.8%，創歷年同期新高。

東捷資訊董事長謝頴昇指出，在「ACE王牌計畫」（AI、Cloud、Cybersecurity、ESG）營運策略拓展下，公司甫設立的商務增長服務部（BAS）已逐步展現市場競爭優勢。BAS商務增長專業團隊的挹注，結合公司逾20年的產業顧問及SAP ERP等相關系統導入經驗，以「端對端」服務理念為核心，提供整合商業、業務、數據、AI/ML/RPA應用等最合適顧客體驗與商務增長解決方案，預期將持續推升公司整體營運動能。

謝董事長進一步指出，公司在既有ERP上雲服務的推動下，已陸續取得上市櫃製藥業指標性客戶，以及協助AI技術軟體客戶導入SAP Cloud ERP（公有雲ERP），更讓傳統鋼管業領導品牌率先採用SAP Cloud ERP Private（私有雲ERP），為產業數位轉型立下新標竿。這些具代表性專案成果不僅促進ITTS品牌口碑持續擴散，也為後續專案複製創造更多商機。展望未來，公司將深化客戶服務，透過垂直延伸提供客戶產品加值服務與整合應用，同時擴大水平市場布局持續聚焦製造業、零售通路與電商等核心產業，強化市場深度與整體服務能量。

為強化與整合公司既有資源，BAS團隊將以主導商業加值專案方式，從既有SAP ERP導入後的實際應用出發，協助企業持續優化系統效益與營運效率，透過整合雲端應用、資料分析與流程自動化服務，不僅提升營運績效與服務深度，更為客戶在數位轉型過程中創造更高的營運價值。此外，公司於近期擴展資安團隊，因應客戶對資安管理日益提升的需求，預期可望成為後續潛在成長動能。公司亦持續掌握集團客戶持續擴張的系統建置優化需求，包含近期上線的新一代智慧製造執行系統（MES），展現ITTS團隊在集團整合發展與跨國市場的前瞻布局與實質競爭力。

法人分析，隨著AI與雲端應用加速滲透，企業對資訊服務與系統整合需求持續擴張，ITTS憑藉「ACE王牌計畫」穩步推進，在製造業與大型企業客戶的滲透率持續提升，展現強勁執行力與市場能見度，未來營收結構將更趨多元，預計結合雲端與系統建置等相關應用成長動能，整體營運表現可望維持穩健向上，市場前景看好。

