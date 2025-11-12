聽新聞
小資族賺紅包！這檔中華電金雞25日掛牌上市 中籤可賺逾2萬
中華電（2412）金雞資拓宏宇（6614）預計11月25日掛牌上市，每股承銷價暫定46元，公開申購作業將自11月13日啟動，以12日興櫃收盤價68.3元計算，抽中可望獲利22,300元，報酬率48.47%；同時間還有邁科（6831）、華豫寧（6474）辦理申購，報酬率分別達35.41%、23.27%。
資拓宏宇公開申購時間為11月13~17日，承銷張數1,707張，每股承銷價暫定46元，11月19日抽籤。
邁科預計11月25日掛牌上市，每股承銷價暫定120元，公開申購時間為11月13~17日，承銷張數1,560張，11月19日抽籤，以12日興櫃收盤價162.5元計算，抽中可望獲利42,500元，報酬率35.41%。
華豫寧預計11月25日掛牌上櫃，每股承銷價暫定31.8元，公開申購時間為11月13~17日，承銷張數1,152張，11月19日抽籤，以12日興櫃收盤價39.2元計算，抽中可望獲利7,400元，報酬率23.27%。
資拓宏宇實收資本額7.29億元，主要產品包括提供應用系統開發顧問及建置專案服務、雲端SaaS及ISV服務、軟硬體設備買賣及維運服務和專業人力委外服務等；資拓宏宇有富爸爸加持，兩大股東包括中華電及工業電腦龍頭研華。
資拓宏宇今年前3季合併營收32.48億元，年增15.97%；營業毛利4.06億元，年增10.77%，毛利率12.49%；營業利益0.76億元，稅後純益6,312.5萬元，年增159.7%、每股純益0.87元。
