威剛財報／飆出史上最強第3季 四項創新高、1個股本提前入袋

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體模組威剛（3260）12日公布第3季財報，單季營業毛利、營業利益、稅前盈餘、稅後純益四項齊創新高；前三季每股稅後純益（EPS）達10.08元，等同「一個股本」提前入袋，累計稅前盈餘46.01億元、稅後純益31.65億元已超越去年全年，年度獲利篤定改寫歷史新高。

威剛指出，受惠9月以來記憶體價格強勢拉升與營運規模擴大，第3季合併營收145.1億元，年增54.4%、季增13.2%；毛利率22.7%，季增3.7個百分點、年增1.3個百分點；營益率13.2%，季增3.6個百分點、年增4.6個百分點；稅後純益17.6億元，季增100.2%、年增198.5%；每股稅後純益5.57元。

累計前三季合併營收372.43億元、年增22.8%；平均毛利率19.04%，年減5.3個百分點；營益率9.6%，年減2.7個百分點；稅後純益31.65億元，年增31.7%；每股稅後純益10.08元。

展望本季與2026年，威剛董事長陳立白對持續成長信心滿滿。威剛表示，全球大型雲端服務供應商（CSP）剛性需求延續，DRAM合約價漲幅大於預期，NAND Flash價格亦一路走高；目前所見，2026年上游原廠DRAM與HBM供應量幾乎被預訂一空，NAND與HDD同步進入賣方市場，記憶體價格漲勢「沒有回頭路」。

在供需吃緊下，威剛第4季將優先支持策略性與主力客戶，全力推升營運與獲利，樂觀看毛利率續創新高，全年合併營收目標挑戰500億元以上、改寫歷史新高。庫存策略方面，公司為掌握行情與交貨彈性，目標將庫存水位拉升至200億元以上，預期在「提升獲利率＋抬升庫存水位」雙軌下，單季業績呈現跳躍式成長。

