低軌衛星訂單滿手 昇達科亮燈漲停

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）對未來展望樂觀，低軌衛星在手訂單達10億元，明年貢獻營收可望倍增，法人調高目標價，刺激買盤進駐，推升12日股價亮燈漲停，股價來到463.5元。

11日昇達科舉行法說會，昇達科董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶持續擴大衛星佈局及技術升級，在手訂單超過10億元，明年低軌衛星成長至少100%，同時密切關注太空太陽能及太空資料中心等新應用。

法人預估，明年昇達科毛利率可望突破六成，營收及獲利都呈現倍增表現。

日前昇達科公布10月營收2.29億元，月增19.6%，年增21.1%，創歷史次高，累計前10月營收18.26億元，年減3.3%。昇達科第3季每股純益1.33元，累計前3季稅後純益3.03億元，年減21.9%，每股純益4.6元，為歷史同期次高。

陳淑敏表示，昇達科9月、10月恢復成長動能，前10月營收低軌衛星成長26%，9月低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，預估11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

目前昇達科有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，近年來自低軌衛星貢獻營收持續攀高，也推升毛利率持續成長，陳淑敏表示，目前在手訂單約10億元，集中在今年第4季及明年第1季出貨，大客戶一直傳來好消息，客戶釋出明年正向的規劃，近期可望下達正式訂單，換算成長率，明年低軌衛星貢獻營收可望至少成長100%。

昇達科目前衛星應用中，目前衛星上元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，族衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第四季也開始出貨。