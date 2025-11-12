快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

低軌衛星訂單滿手 昇達科亮燈漲停

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
昇達科低軌衛星訂單滿手，展望樂觀，法人調高目標價，股價亮燈漲停。手機截圖
昇達科低軌衛星訂單滿手，展望樂觀，法人調高目標價，股價亮燈漲停。手機截圖

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）對未來展望樂觀，低軌衛星在手訂單達10億元，明年貢獻營收可望倍增，法人調高目標價，刺激買盤進駐，推升12日股價亮燈漲停，股價來到463.5元。

11日昇達科舉行法說會，昇達科董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶持續擴大衛星佈局及技術升級，在手訂單超過10億元，明年低軌衛星成長至少100%，同時密切關注太空太陽能及太空資料中心等新應用。

法人預估，明年昇達科毛利率可望突破六成，營收及獲利都呈現倍增表現。

日前昇達科公布10月營收2.29億元，月增19.6%，年增21.1%，創歷史次高，累計前10月營收18.26億元，年減3.3%。昇達科第3季每股純益1.33元，累計前3季稅後純益3.03億元，年減21.9%，每股純益4.6元，為歷史同期次高。

陳淑敏表示，昇達科9月、10月恢復成長動能，前10月營收低軌衛星成長26%，9月低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，預估11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

目前昇達科有兩個大型低軌衛星營運商客戶及兩個小型客戶，近年來自低軌衛星貢獻營收持續攀高，也推升毛利率持續成長，陳淑敏表示，目前在手訂單約10億元，集中在今年第4季及明年第1季出貨，大客戶一直傳來好消息，客戶釋出明年正向的規劃，近期可望下達正式訂單，換算成長率，明年低軌衛星貢獻營收可望至少成長100%。

昇達科目前衛星應用中，目前衛星上元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，族衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第四季也開始出貨。

營收 昇達科 低軌衛星
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

昇達科2026年獲利拚倍增

衛星直連通訊時代來臨 估至2032年規模增逾60倍

福衛八號首顆衛星「齊柏林」 預計11月11日凌晨升空

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

相關新聞

低軌衛星訂單滿手 昇達科亮燈漲停

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）對未來展望樂觀，低軌衛星在手訂單達10億元，明年貢獻營收可望倍增，法人調高目標價，刺激...

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

光洋科2025年前三季每股純益1.27元 立碁0.05元

光洋科（1785）昨（11）日公布第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損陰霾，年增51.58%，每股純益1...

健喬2025年前三季 EPS 1.28元 中華車3.9元

健喬（4114）昨（11）日董事會通過今年前三季季報，前三季累計稅後純益6.32億元，年增16%，每股純益（EPS）1....

上櫃公司上月營收增6%

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司860家（包含KY公司28家）皆已依規定完成2025年10月營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。