威聯通財報／第3季 EPS 12.65元 企業儲存需求推升營收與獲利表現

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

儲存與網路解決方案供應商威聯通（7805）公布2025年第3季合併財報。受惠於AI應用普及與企業儲存升級需求持續成長，公司2025年第3季毛利率59.52%，季增9.52個百分點，稅後純益3.83億元，較上季成長近2倍，每股純益（EPS）12.65元。前三季合併營收達新台幣45.96億元，年增6.1%；稅後純益9.32億元，每股純益達30.84元，表現穩健，延續正向的成長動能。

威聯通指出，隨著生成式AI、影音內容創作及資料密集型應用快速擴張，市場對高效能與高可靠度儲存方案需求持續攀升。公司聚焦智慧化與雲端化的產品策略，並透過軟硬整合設計與國際市場佈局的深化，使企業級與中高階家用產品銷售雙雙成長，帶動整體營收規模穩步擴張。

在技術與產品發展上，威聯通持續優化系統效能與使用者體驗，強化AI運算、資料保護與雲端協作功能，協助客戶在效能、穩定性與安全性之間取得最佳平衡。同時，公司於2025年下半年正式推出瞄準企業級市場的scale-out產品線，以滿足大型組織對擴充性、高可用性及集中管理的儲存需求。此系列產品預計自2026年起將向全球市場推廣銷售，為公司營運注入新一波成長動能。

展望後市，威聯通認為AI浪潮與資料爆炸趨勢將持續帶動儲存與邊緣運算設備升級需求。公司將持續深化智慧儲存、雲端整合與安全防護技術，拓展企業儲存、創作者應用與智慧家庭等多元市場，並持續強化全球品牌能見度與營運效率，為股東創造長期穩健的價值。

