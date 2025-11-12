貝爾威勒登錄興櫃蜜月行情超搶眼 股價大漲280%
電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）12日登錄興櫃， 券商認購價每股105元，股價開高走高，一度衝達400元， 較券商認購價大漲295元，漲幅280.95%，盤中股價維持大漲表現，蜜月行情超搶眼。
貝爾威勒2007年成立，名稱「Bellwether」意指「領頭羊」，象徵持續創新與引領產業發展之精神；主要從事各式電子連接器及相關零組件之設計、製造與銷售，秉持創新、客製化與全球佈局的經營理念，致力提供完整連接解決方案。
貝爾威勒產品廣泛應用在伺服器、汽車、筆記型電腦、穿戴式裝置及資料中心等領域，主要客戶為國際知名科技大廠；多年來深耕全球品牌客戶，目前合作對象包括Acer、Amazon、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、NVIDIA等，並為仁寶、富士康、英業達、廣達、緯創、緯穎集團提供解決方案，全球累計合作品牌超過1,100家。
貝爾威勒2024年營收23.01億元，營業毛利10.41億元，毛利率45%，稅後純益3.22億元，EPS 5.86元；受惠 AI伺服器、大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產品出貨增加，產品組合持續優化，毛利率穩步提升，推升整體獲利表現穩健向上。
貝爾威勒登錄興櫃， 券商認購價每股105元，早盤以178.5元開出後往上飆升，一度衝達400元， 盤中股價維持在359.5元，蜜月行情表現搶眼。
