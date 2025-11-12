快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

貝爾威勒登錄興櫃蜜月行情超搶眼 股價大漲280%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）12日登錄興櫃， 券商認購價每股105元，股價開高走高，一度衝達400元， 較券商認購價大漲295元，漲幅280.95%，盤中股價維持大漲表現，蜜月行情超搶眼。

貝爾威勒2007年成立，名稱「Bellwether」意指「領頭羊」，象徵持續創新與引領產業發展之精神；主要從事各式電子連接器及相關零組件之設計、製造與銷售，秉持創新、客製化與全球佈局的經營理念，致力提供完整連接解決方案。

貝爾威勒產品廣泛應用在伺服器、汽車、筆記型電腦、穿戴式裝置及資料中心等領域，主要客戶為國際知名科技大廠；多年來深耕全球品牌客戶，目前合作對象包括Acer、Amazon、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、NVIDIA等，並為仁寶、富士康、英業達、廣達、緯創、緯穎集團提供解決方案，全球累計合作品牌超過1,100家。

貝爾威勒2024年營收23.01億元，營業毛利10.41億元，毛利率45%，稅後純益3.22億元，EPS 5.86元；受惠 AI伺服器、大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產品出貨增加，產品組合持續優化，毛利率穩步提升，推升整體獲利表現穩健向上。

貝爾威勒登錄興櫃， 券商認購價每股105元，早盤以178.5元開出後往上飆升，一度衝達400元， 盤中股價維持在359.5元，蜜月行情表現搶眼。

認購 連接器
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

外資高喊緯穎8000元！網猜「準備出貨」：我OK你先買

美國政府關門疑慮消失...AI股重整旗鼓？直雲「抱緊緯創」：多頭沒翻空過

0052分割迎大漲？網指「只是好入手」：追高反被割韭菜

佐茂熱轉 周四登興櫃

相關新聞

昇達科2026年獲利拚倍增

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（11）日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，第4季到明年展望樂觀，三大客戶擴大衛星布局及...

崴寶轉上櫃 11月12日啟動競拍

機殼廠崴寶精密（7744）預計11月下旬興櫃轉上櫃，今（12）日起舉辦競拍作業，競拍期間至11月14日。展望未來，崴寶預...

光洋科2025年前三季每股純益1.27元 立碁0.05元

光洋科（1785）昨（11）日公布第3季歸屬母公司業主淨利6.94億元，擺脫第2季虧損陰霾，年增51.58%，每股純益1...

健喬2025年前三季 EPS 1.28元 中華車3.9元

健喬（4114）昨（11）日董事會通過今年前三季季報，前三季累計稅後純益6.32億元，年增16%，每股純益（EPS）1....

上櫃公司上月營收增6%

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司860家（包含KY公司28家）皆已依規定完成2025年10月營收...

創業家講座 挺中小微企

國家發展委員會與創投公會為展現台灣新創能量，邀請櫃買中心於每場「創業家講座」中分享協助中小微創新企業輔導資源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。