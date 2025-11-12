健喬2025年前三季 EPS 1.28元 中華車3.9元
健喬（4114）昨（11）日董事會通過今年前三季季報，前三季累計稅後純益6.32億元，年增16%，每股純益（EPS）1.28元；其中，案上半年數字推估，第3季單季稅後純益2.07億元，年增27%，單季EPS約0.41元。
健喬並說明，今年10月合併營收5.4億元、年增9%，為史上最佳10月；累計前十月合併營收達51.4億元、年增13%。
健喬表示，在各產品事業群中，除心血管、癌症/腫瘤治療領域產品銷售維持高雙位數成長外，健喬集團亦持續在OTC藥物/保健食品市場推出多款優質產品。
裕隆集團旗下兩家公司中華車（2204）與裕日車昨（11）日董公告第3季財報，中華車前三季稅後純益21.3億元，年減34.8%，每股純益（EPS）3.9元。裕日車前三季稅後虧損7,231萬元，每股淨損0.24元。
