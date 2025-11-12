創業家講座 挺中小微企

國家發展委員會與創投公會為展現台灣新創能量，邀請櫃買中心於每場「創業家講座」中分享協助中小微創新企業輔導資源。

昨（11）日第六場花蓮地區講座因受鳳凰颱風影響，改採線上方式進行，除邀請櫃買中心參與，亦邀請Hahow好學校共同創辦人暨執行長江前緯、偏鄉農戶契作有機黑纖米的源天然副總經理范逸嫻，以及齊成文創公司創辦人賴冠宇，一同分享創業經驗。

櫃買中心副總經理涂月憲表示，臺灣中小微企業家數占全體企業達九成以上，不僅是維繫臺灣經濟的重要基石，也是創新發展的重要來源。

櫃買中心一直以來以「經濟活力的推手、成功企業的搖籃」為使命，已分別建構上櫃主板市場、興櫃預備市場以及適合中小微創新企業的創櫃板，以多層次市場架構扶植不同營運規模、發展階段的中小微企業循序進入資本市場，被世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。

櫃買中心同時在今年1月9日推出「創櫃板Plus」新制，提供中小企業更便捷的申請流程、更多元的創新評估、更豐富的輔導課程及更吸睛的媒合活動。

為提高證券商對中小微企業資金關注度，金管會證期局於今年4月23日最新解釋令函公告綜合證券商可投資創櫃板登板期間發行的新股，投資總金額不得超過券商淨值5%，且不受標的公司單次發行總額10%限制，藉以力挺新創企業能提早進入資本市場，將無限的可能化為現實，並有機會發光發熱。