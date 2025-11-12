信立上季每股賺8.51元
化工股信立（4303）昨（11）日公布第3季財報，單季稅後純益8.05億元，擺脫去年虧損，每股稅後純益（ EPS）8.51元；累計今年前三季稅後純益14.76億元，EPS為15.6元。展望前景，信立指出，正採取布局機能性與環保性能並重的材料開發等「雙引擎策略」推進營運。
信立表示，第3季營運轉型與市場開拓策略正逐步發酵。受惠於新產品驗證通過、併入事業體的營運貢獻，以及在高附加價值PU合成皮與環保型水性配方上的量產，第3季的毛利率表現為18.31%。
信立在認列業外收入10.97億元挹注下，整體稅後純益為8.05億元，EPS為8.51元；累計前三季的稅後純益為14.76億元，年增逾四倍，EPS達15.6元、大賺1.5個股本。
