普萊德財報／前三季賺逾半個股本 每股純益5.9元

網通國際品牌普萊德科技（6263）董事會通過最新財報，第3季單季每股純益1.87元，累計前三季稅後純益3.69億元，年減5.9%，每股純益5.9元。

普萊德今年前十月普來德營收15.5億元，年增0.4%，創下歷史同期新高。

今日普萊德董事會通過財報，第3季營收4.47億元、季減6.8%，毛利率44.52%、低於上季46%及去年同期47.2%，稅後純益1.17元、季減2.6%、年減9.3%。累計前三季營收毛利率46.17%，略低於去年同期46.8%，稅後純益3.69億元，年減5.9%，每股純益5.9元。

普萊德強調，在品牌市場推廣，積極參展國際ICT、工業領域、智慧交通專業科技展，並強化數位行銷與通路夥伴合作，在國際市場提升品牌能見度與專業形象。普萊德聚焦ESG、節能與智慧連網技術創新，在工業級PoE、光纖網路、AIoT智慧聯網基礎建設應用需求成長，促進營收成長動能，提昇市場經營績效。

在研發創新方面，普萊德指出，強化布局AIoT、雲端網路、工業物聯網，著重網通技術升級和節能管理的永續產品設計，打造高頻寬、安全、節能的智慧AI網路基礎建設。

普萊德表示，CloudNMS雲端化跨域網路管理平台以自動化可視化的友善雲端網路管理，提升大型企業、跨國企業、校園、飯店等等之網路管理效能。

此外，普萊德也深耕工業級車載5G NR無線閘道器、彩色觸控LCD扁平式網管型交換器、再生能源供電10G光纖PoE網管交換器更榮獲「2026台灣精品獎」肯定。