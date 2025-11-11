快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

騰雲財報／第3季亮眼 前三季營收、合併稅後淨利已達去年全年獲利水準

經濟日報／ 記者彭慧明／台北即時報導

數位轉型廠商-騰雲（6870）公布第3季財報，第3季營收2.29億元，年增41%；營業利益7,825.6萬元，年增192%；稅後淨利7,208.1萬元，季增326%；歸屬母公司淨利約7,020萬元，季增2.69倍，年增1.42倍；每股純益2.91元，在相同股本下年增251%。

騰雲累計今年前三季營收5.47億元，年增20%；營業利益1.24億元，年增106%；歸屬母公司淨利1.02億元，年增67%；每股純益4.38元。其中，營收5.47億元，合併稅後淨利1.02億元已達去年全年獲利水準。

騰雲今年在海內外新客戶拓展上大有斬獲，攜手國際級飯店集團，以AIoT as a Service在泰國打造智慧商業場域方案，提升營運效能；為台灣大型旅遊業客戶導入騰雲客流解決方案，整合全方面消費者資訊，協助提升線上線下的獲客能力及轉換率，展現在OMO場域整合的實力，並為後續以AI技術為基底的數位內容平台做準備。

騰雲以客商金流解決方案為客戶建置資料中台、並協助導入數據分析及AI agent應用服務為核心，持續提升產品組合中軟體與服務收入占比，逐步擴大毛利結構。同時，導入AI相關技術進行營運及開發效率優化，進一步提高獲利率，實現軟體原廠的規模經濟效益。

騰雲董事長梁基文指出，在長期發展的客流、商流、金流解決方案上，透過AI工具提升開發效率，實質反映在獲利能力快速成長，完成從「零售系統服務」到「AI驅動的軟體原廠」的轉型、從零售產業跨入旅遊業、食品業及金融業，達成具備高毛利、高獲利成長與國際複製性三大特質。展望後市，除了海內外市場持續擴展外，公司以具備金融科技之核心能力優勢，積極跨足其它服務性產業之數位賦能以創新商業模式。

AI 軟體 每股純益 財報
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

創新論壇26日登場／遠傳總座井琪： AI 落地 聚焦兩關鍵

防詐凍結帳戶掀民怨警憂洗錢管道轉向 學者：民眾應理解配合

騰雲9月營收月增29% 創高

騰雲海外營收占比拚50%

相關新聞

昇達科：低軌衛星在手訂單逾10億 越南擴廠租建同步

低軌衛星及微波高頻通訊元件廠昇達科董事長陳淑敏今天表示，太空市場升溫，不論已運作或新跨入市場的低軌衛星營運商對元件需求明...

博智財報／第3季轉虧為盈 前三季淨利1.82億元、EPS 3.35元

PCB廠商博智（8155）日公布前三季每股稅後純益（EPS）為3.35元，前三季歸屬母公司淨利約1.82億元。博智上半年...

亞洲藏壽司財報／第3季獲利年增四倍 單季EPS創六季以來新高

亞洲藏壽司（2754）11日公告第3季財報，單季合併營收15.6億元，年增4.3%，創單季新高紀錄；稅後純益0.6億元，...

晶呈科10月營收年增69%

晶呈科（4768）昨（10）日公布10月營收15.9億元，年增69.8%；前十月累計營收74.1億元，年減12.6%。

竹陞第3季每股純益4.4元 創三驚奇

半導體AI智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（10）日公布第3季毛利率66.48%，季增4.03個百分點，年增6.5...

良維上月業績月增4% 寫單月新高

連接器廠良維（6290）昨（10）日公布10月營收9.57億元，續創單月新高，月增4.68%，年增44.45%；第3季稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。