騰雲財報／第3季亮眼 前三季營收、合併稅後淨利已達去年全年獲利水準

數位轉型廠商-騰雲（6870）公布第3季財報，第3季營收2.29億元，年增41%；營業利益7,825.6萬元，年增192%；稅後淨利7,208.1萬元，季增326%；歸屬母公司淨利約7,020萬元，季增2.69倍，年增1.42倍；每股純益2.91元，在相同股本下年增251%。

騰雲累計今年前三季營收5.47億元，年增20%；營業利益1.24億元，年增106%；歸屬母公司淨利1.02億元，年增67%；每股純益4.38元。其中，營收5.47億元，合併稅後淨利1.02億元已達去年全年獲利水準。

騰雲今年在海內外新客戶拓展上大有斬獲，攜手國際級飯店集團，以AIoT as a Service在泰國打造智慧商業場域方案，提升營運效能；為台灣大型旅遊業客戶導入騰雲客流解決方案，整合全方面消費者資訊，協助提升線上線下的獲客能力及轉換率，展現在OMO場域整合的實力，並為後續以AI技術為基底的數位內容平台做準備。

騰雲以客商金流解決方案為客戶建置資料中台、並協助導入數據分析及AI agent應用服務為核心，持續提升產品組合中軟體與服務收入占比，逐步擴大毛利結構。同時，導入AI相關技術進行營運及開發效率優化，進一步提高獲利率，實現軟體原廠的規模經濟效益。

騰雲董事長梁基文指出，在長期發展的客流、商流、金流解決方案上，透過AI工具提升開發效率，實質反映在獲利能力快速成長，完成從「零售系統服務」到「AI驅動的軟體原廠」的轉型、從零售產業跨入旅遊業、食品業及金融業，達成具備高毛利、高獲利成長與國際複製性三大特質。展望後市，除了海內外市場持續擴展外，公司以具備金融科技之核心能力優勢，積極跨足其它服務性產業之數位賦能以創新商業模式。