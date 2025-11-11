快訊

昇達科：低軌衛星在手訂單逾10億 越南擴廠租建同步

中央社／ 台北11日電
低軌衛星及微波高頻通訊元件廠昇達科董事長陳淑敏今天表示，太空市場升溫，不論已運作或新跨入市場的低軌衛星營運商對元件需求明顯增加。昇達科總經理吳東義說明，低軌衛星在手訂單超過新台幣10億元，今年營運將優於去年。

昇達科今天舉行法人說明會，吳東義表示，因應市場需求大增，已在現有租用的越南廠旁買地蓋廠，但明年底前才可使用，為了應急，先租旁邊廠房建新產線，明年1月即可投產，而在台灣也買幾個現成廠房，擴充新產能，只要越南新廠明年底完工後，便可支撐客戶新增需求3至5年。

吳東義解釋，9、10月之後，低軌衛星占營收比重持續增加，9月占58.3%、10月達69.7%；第3季毛利率稍弱，第4季毛利率有望走升。去年全年低軌衛星營收約10億元，今年可望大幅成長。

他進一步說明，低軌衛星產品當中「天上」的衛星元件占65%，除過去持續出貨的衛星酬載元件，現已新增與衛星鏈結的遙測元件；「地面」的產品占35%，包括地面站（Gateway）、射頻天線；而衛星鏈路（ISL）與地面站兩者之間是互補關係，並不會取代。

對於低軌衛星大客戶擴大營運規模之際，是否同步增加衛星元件供應商競爭，吳東義分析，軍工航太供應商以歐美居多，但管制紅色供應鏈，亞洲只剩台、日、韓有能力做衛星元件。不過，日、韓不做，只剩台灣及歐美廠商競爭，而歐美公司供應鏈價格無法與台廠比，且因歐美軍工產業較忙錄，忽略低軌衛星這塊業務，所以台廠的交期明顯較好，只需4週即可出貨，歐美廠交期卻高達2、3個月。

低軌衛星 昇達科 毛利率 越南
