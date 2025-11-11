信立財報／前三季EPS 15.6元 大賺1.5個股本

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

信立（4303）11日董事會通過第3季營運成果。第3季合併營收達2.77億元，年增288.7％，受惠於集團協同布局逐步發酵，帶動運動鞋材、時尚精品與機能材料出貨規模擴大，推升第3季單季營業毛利達0.51億元、年增353.9％，EPS為7.09元；累計前三季合併營收達7.8億元，年增332.1％；營業毛利1.35億元，年增424.5％；稅後純益14.76億元，EPS為15.6元。

信立表示，第3季營運轉型與市場開拓策略正逐步發酵，受惠於新產品驗證通過、併入事業體的營運貢獻，以及在高附加價值PU合成皮與環保型水性配方上的量產放量，在營收規模放大、產品組合優化、生產效率提升下，第3季的毛利率表現為18.31％。且在認列業外收入10.97億元挹注下，整體稅後淨利率在第3季攀升至293％。堆疊前三季的稅後EPS達15.6元、大賺1.5個股本！

信立強調，永續轉型為公司中長期競爭力核心。公司已持續發布並查證之永續報告書，系統性揭露環境管理、職安衛生、供應鏈管理與永續供應策略等，並以GRI準則作為編製依據，顯示信立在資訊揭露與治理面向的透明度與責任承擔。未來信立將把節能減碳、替代材料研發與製程排放改善列為重點投資項目，期望在把握市場成長的同時，降低製程對環境的負擔。

展望第4季及2026年第1季，信立維持審慎樂觀看法。信立採取「雙引擎策略」推進，一方面以傳統合成皮製造與客製化塗布技術維持穩定現金流；另一方面積極布局機能性與環保性能並重的材料開發，加速拓展智慧穿戴、運動用品與高端家居等多元高附加價值應用市場環保配方，以求在市場循環中保有利潤韌性。同時面對全球市場對產業的挑戰。

信立指出，公司除了在新產品快速量產與品質穩定，讓客戶導入率轉為持續訂單外，也持續執行成本結構優化、上下游協作、供應鏈多元化，降低原物料價格波動風險，並加速永續材料與製程的商用化，如水性塗層與生物基材料，以提升公司在歐美及日系等重視ESG供應鏈中的競爭力。

