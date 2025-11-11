快訊

博智財報／第3季轉虧為盈 前三季淨利1.82億元、EPS 3.35元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
博智董事長張永青（左）先前主持法說會，右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影
博智董事長張永青（左）先前主持法說會，右為總經理洪輝龍。記者尹慧中／攝影

PCB廠商博智（8155）日公布前三季每股稅後純益（EPS）為3.35元，前三季歸屬母公司淨利約1.82億元。博智上半年累計EPS為1.04元，其中今年第2季單季虧損，每股虧損0.19元，按照財報數字換算第3季已單季轉盈。

博智上半年累計歸屬母公司淨利約5,574.4萬元，換算第3季單季淨利約1.26億元，單季獲利優於上半年。

博智日前宣布，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.（東京交易所第⼀部掛牌，股票代號6787，以下簡稱Meiko），共同投資電路板（PCB）公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產，2027年量產擴產以因應未來全球業務需求。

博智先前說明，近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作。同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的日益擴張的高多層板領域的合作夥伴，共同在越南興建PCB工廠。

博智說明，公司現已與Meiko達成協議，將在電路板（PCB）業務方面進行合作。將共同投資成立公司

Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd.（計劃），並在Meiko越南和平工廠內興建⼀座PCB工廠。

