詩肯財報／房市衝擊居家產業 前三季獲利4,555萬元、EPS 0.91元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告第3季財報，第3季營收5億元，年減5.4%；受營收減少影響，稅後淨利326.9萬元，年減75.72%，每股純益（EPS）0.07元，累計前三季營收16.09億元、年減2.83%，稅後淨利4,555萬元，年減3.13%，EPS為0.91元。

詩肯表示，台灣本業與轉投資新加坡NOVA的營收都有微幅衰退，但毛利率大致上仍持平，但台灣的行銷和人事費用有增加，營收表現是影響獲利表現的主要原因，而新加坡NOVA則受惠於體質調整有成，費用控管得宜，使整體費用大幅下降，但受營收影響，稅後淨利仍較去年同期減少。

詩肯也公告10月營收為1.88億元，雖年減4.43%，但月增22.54%，其中台灣本業營收1.30億元、年減6.17%，新加坡NOVA營收5,801萬元，年減0.31%；累計前十月營收為17.96億元，年減3.00%。

詩肯表示，今年以來房市低迷，交易量持續破底，對於居家產業也造成很大的衝擊，同時自住的剛性需求雖仍在，但包括匯率波動、對等關稅等因素，讓民眾對於前景充滿不確定性，讓市場瀰漫著消費保守的氣氛，因此也影響營收表現。

但詩肯表示，進入第4季的消費旺季，加上百貨周年慶高峰到來，消費力道仍有一定程度的激發，而政府普發萬元現金，也能提高消費意願，也看好第4季的營收維持高水準。

截至10月底，全台門市為88店，與上月相同。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

營收 消費 EPS 毛利率
