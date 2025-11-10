福貞財報／第3季虧損1.54億元、已大幅改善 每股虧0.07元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

福貞-KY（8411）董事會10日通過第3季合併財報，合併營收24.33億元，季增13.2%、年增7.2%，稅後淨損0.15億元，已較上季虧損0.49億元與去年同期虧損1.69億元大幅改善，單季每股稅後虧損0.07元。

福貞累計前三季合併營收67.83億元、年增4.7%，稅後淨損1.94億元，每股稅後虧損0.89元。

福貞今日同步公布10月合併營收5.78億元、年減5.2%；累計前十月合併營收73.61億元、年增率3.9%，創同期新高。

福貞第3季營運受惠金屬包裝產業需求帶動，出貨動能以二片式鋁罐為大宗，挹注第3季合併營收呈季增、年增走勢，因產能利用率較上季提升，且逐步降低財務成本，得以減緩產品組合改變與匯率波動的影響，也使第3季稅後淨損較去年同期獲得改善。

福貞指出，今年10月因中國大陸十一長假與台灣中秋、國慶及光復節三大連休假期，品牌客戶已提前於9月啟動拉貨，加上中國大陸快速消費品市場整體銷售額增長放緩，使10月合併營收動能平緩。

不過，陝西廠主力客戶下單狀況逐步符合公司預期，加上永定廠客戶灌裝代工訂單已滿載，繳出累計前十月合併營收73.61億元，年增率3.9%，續創同期新高。

福貞表示，為強化公司營運體質，近年來積極擴增產線，並持續優化各廠產能利用率及生產流程，以期實現邊際效益最大化，但中國大陸終端消費市場價格競爭激烈，福貞將持續優化單位生產成本，以期營運逐步回穩。

