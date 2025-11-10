旺矽第3季獲利創新高 前3季每股賺23.65元

快訊

中央社／ 台北10日電

半導體探針卡和測試設備商旺矽今天公布第3季財報，單季歸屬母公司業主獲利新台幣8.76億元，大幅季增39.5%，創歷史單季新高，每股基本純益9.3元，累計前3季獲利22.29億元，大幅年增40.5%，創同期新高，累計每股基本純益23.65元。

旺矽說明，第3季受惠半導體客戶對高速運算晶片（HPC）強勁需求，推升探針卡產品線稼動率接近滿載，高階人工智慧（AI）晶片設計更複雜，生產成本居高不下，測試品質與結果，攸關客戶利潤架構，客戶與探針卡廠商合作關係更加重要。

展望第4季，旺矽指出，近期國際大型雲端服務供應商（CSP）相繼調升AI相關資本支出，代表各家推出自行設計的AI晶片及相關AI基礎建設，帶動大量測試需求，預期今年營收將可持續年成長雙位數百分比。

AI 晶片 半導體

