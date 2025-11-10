旺矽第3季獲利創新高 前3季每股賺23.65元
半導體探針卡和測試設備商旺矽今天公布第3季財報，單季歸屬母公司業主獲利新台幣8.76億元，大幅季增39.5%，創歷史單季新高，每股基本純益9.3元，累計前3季獲利22.29億元，大幅年增40.5%，創同期新高，累計每股基本純益23.65元。
旺矽說明，第3季受惠半導體客戶對高速運算晶片（HPC）強勁需求，推升探針卡產品線稼動率接近滿載，高階人工智慧（AI）晶片設計更複雜，生產成本居高不下，測試品質與結果，攸關客戶利潤架構，客戶與探針卡廠商合作關係更加重要。
展望第4季，旺矽指出，近期國際大型雲端服務供應商（CSP）相繼調升AI相關資本支出，代表各家推出自行設計的AI晶片及相關AI基礎建設，帶動大量測試需求，預期今年營收將可持續年成長雙位數百分比。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言