經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）昨（10）日公布10月營收97.1億元，年增6.9%；累計前十個月營收為909.3億元，年增3.8%，單月、累計前十個月營收皆創歷史新高紀錄。

全家表示，綜觀10月營運表現穩健，受惠店數持續成長、掌握連假商機，並衝刺中秋送禮晚鳥需求，帶動出遊相關鮮食、一般商品業績同步向上，整體經營績效穩定成長。

10月陸續迎來中秋、國慶、光復假期，全家指出，泛鮮食瞄準節慶、連假出遊商機推出多元新品及聯促活動。因應出遊餐食需求，飯糰運用名店聯名策略續推新品，如度小月餐廳「肉燥烤飯糰」、金色三麥「德腸雙拼烤飯糰組」，促動相關品類業績向上，方便帶著走的三明治亦有成長近一成的好表現。

杯裝飲品Let's Café、茶飲品牌Let's Tea，在連假販促優惠與新品推出帶動下，業績成長一成以上，國民冰沙「酷繽沙」更在IP聯名助攻下，業績成長超過五成以上

此外，因應中秋節後飲控需求，鮮食品牌健康志向推出「海陸雙拼肉肉餐盒」、「蔬活腿排補力餐盒」、「照燒豬排纖食餐盒」，助外食族補纖補蛋白，帶動相關業績向上。

全家今年持續拓點，截至10月底，全家總店舖數達4,423家，今年淨增門市將超過100家，未來每年目標約150店。

