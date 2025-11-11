永彰報喜 賺近三股本
永彰（4523）昨（10）公布第3季財報，前三季本業雖然仍虧損但在業外利益挹注下，累計稅後純益來到14.9億元，每股純益為23.29元。
業內預期，由於永彰前三季獲利大爆發，淨值可望同步提升，有望恢復信用交易。
永彰第3季稅後純益為18.61億元，單季每股純益為29.09元，賺近三個股本。
反觀去年同期稅後虧損為2,886萬元，每股淨損0.44元。而去年前三季的稅後虧損為4,972萬元，每股淨損0.77元，今年第3季在舊廠處份利益的挹注下，永彰轉虧為盈。
永彰去年啟動四大轉型計畫，旗下桃園觀音土地賣給國泰人壽，近期完成產權過戶登記，預計相關處分利益約20億元，在處份利益在第3季財報入帳後，每股EPS 來到23.29元。
