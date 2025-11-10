亞昕財報／前三季稅後純益10.04億元、較去年虧轉盈 每股賺1.45元

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞昕（5213）10日公告財報營收，今年前三季稅後純益10.04億元，較去年虧轉盈，每股純益（EPS）1.45元；若以前三季財報推估，第3季稅後虧損1.87億元，每股稅後淨損0.34元。

亞昕10月營收1.48億元，年增13.25%；累計今年前十月111.38億元，年增550.85%。亞昕指出，營收大幅成長主要是今年完工4筆個案，加上餘屋及租金收入。

亞昕今年起進入完工交屋潮，未來7年、年年都有百億元的交屋量，亞昕指出，今年預計有4大案完工，完工量約117億元，2026年也有4案完工，包括大安「亞昕敦南」、新莊「亞昕森中央」、林口「亞昕昕銀座」及台中「亞昕一緻」等，完工量約117億元。

2027年完工量約171億元，2028年完工量160億元，2029年完工量228億元，2030年完工量217億元，2031年完工量263億元，合計未來7年完工量達幣1,333億元，未來動能無虞。

