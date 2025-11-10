南良營收／10月1.79億元、年減26.1% 訂單仍保持穩健成長

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南良（5450）10日公布10月營收1.79億，年減26.1%、月減8％；前十月累計營收19.91億，年減10.4％。該公司也於6日公布第3季獲利數字，受惠國防、安全防護訂單升溫，旗下特紡事業本部出貨動能增強，較第2季轉虧為盈。

南良表示，10月營收較上月略為減少，主因是中國大陸廠區適逢十一長假，工作天數較9月減少所致；不過在國防安全與工業安全領域的需求升溫下，公司旗下特殊紡織品材料（特紡事業本部）的相關阻燃、防護與高強度材料訂單，仍保持穩健成長。

南良6日公布第3季營運成果，累計前三季稅後純益0.05億元，每股純益0.04元；第3季稅後純益0.12億元，每股純益（EPS）0.1元，相較第2季，轉虧為盈。自結前三季累計營收新台幣 18.12 億元，營業淨利0.33億元。

南良指出，儘管第3季營運初期（7、8 月）受到新台幣匯率波動、中美關稅政策不確定等因素性影響，致部分客戶短期調整拉貨排程，但該公司致力產品接單組合優化、生產效益提升與成本費用控管並加速供應鏈布局調整；加上國防、安全防護訂單持續增溫，市場需求穩健，特紡事業本部出貨動能顯著增強，第3季整體訂單能見度顯現，使第3季轉虧為盈，推升第3季毛利率達23%。

展望第4季及未來，南良維持審慎樂觀看法。在全球供應鏈重組趨勢下，該公司憑藉「多產地、多市場」的全球製造布局（台灣、越南、中國大陸等），靈活調整生產配置與出貨地區，以協助客戶分散供應鏈風險；並將持續聚焦高附加價值產品線，以國防、安全防護與永續環保（Eco-Family 生質循環系列）兩大成長引擎作為發展核心。此外，隨著國防及安全防護訂單持續增溫，以及年底交期效應推升需求，預期訂單能見度將持續回升。

營收 布局

