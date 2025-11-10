良維營收／10月9.57億元續創高 Q3獲利新高 明年GB300出貨再戰新高

良維（6290）10日公布10月營收9.57億元，續創單月歷史新高，第3季稅後純益4.11億元，創單季新高，將推升第4季營收與獲利再創新高，今年營收將挑戰百億元，法人預估，今年每股稅後純益（EPS）落在9到10元，明年在輝達（NVIDIA）GB300開始出貨下，再戰新高。

良維公布10月營收9.57億元，月增4.68%，年增44.45%，今年前10個月營收84.42億元，創同期新高，年增30.39%，今年可望輕鬆達到百億元目標。

良維公布第3季稅後純益4.11億元，創單季新高，季增144%，年增245%，第3季每股稅後純益（EPS）為2.58元，第2季EPS為1.06元，去年同期EPS為0.75元；今年前三季稅後純益9.87億元，年增45.6%，前三季EPS為6.2元，去年同期EPS為4.30元。

良維表示，人工智慧（AI）伺服器需求持續暢旺，帶動大電流纜線出貨續創新高，整個AI產業都很好，不只是主力客戶亞馬遜AWS需求強勁，包括戴爾、惠普、IBM與聯想等的AI伺服器同步續強，法人預期，第4季營運將是單季歷史新高。

針對輝達的GB300大電流產品明年是否出貨？良維表示，有機會。法人表示，由於輝達GB300產品的出貨單價持續提升，可望帶動良維明年業績持續增長，再戰新高。

法人表示，良維目前AI產品占營收比重超過五成，由於AI產品毛利率明顯高於消費性電子產品，受到AI營收持續擴大之下，可望帶動該公司獲利跟著提升，原先預估今年EPS落在9元左右，今年可望挑戰賺一個股本。