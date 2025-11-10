快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

良維營收／10月9.57億元續創高 Q3獲利新高 明年GB300出貨再戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良維（6290）10日公布10月營收9.57億元，續創單月歷史新高，第3季稅後純益4.11億元，創單季新高，將推升第4季營收與獲利再創新高，今年營收將挑戰百億元，法人預估，今年每股稅後純益（EPS）落在9到10元，明年在輝達（NVIDIA）GB300開始出貨下，再戰新高。

良維公布10月營收9.57億元，月增4.68%，年增44.45%，今年前10個月營收84.42億元，創同期新高，年增30.39%，今年可望輕鬆達到百億元目標。

良維公布第3季稅後純益4.11億元，創單季新高，季增144%，年增245%，第3季每股稅後純益（EPS）為2.58元，第2季EPS為1.06元，去年同期EPS為0.75元；今年前三季稅後純益9.87億元，年增45.6%，前三季EPS為6.2元，去年同期EPS為4.30元。

良維表示，人工智慧（AI）伺服器需求持續暢旺，帶動大電流纜線出貨續創新高，整個AI產業都很好，不只是主力客戶亞馬遜AWS需求強勁，包括戴爾、惠普、IBM與聯想等的AI伺服器同步續強，法人預期，第4季營運將是單季歷史新高。

針對輝達的GB300大電流產品明年是否出貨？良維表示，有機會。法人表示，由於輝達GB300產品的出貨單價持續提升，可望帶動良維明年業績持續增長，再戰新高。

法人表示，良維目前AI產品占營收比重超過五成，由於AI產品毛利率明顯高於消費性電子產品，受到AI營收持續擴大之下，可望帶動該公司獲利跟著提升，原先預估今年EPS落在9元左右，今年可望挑戰賺一個股本。

營收 EPS 伺服器

延伸閱讀

華城財報／前三季稅後純益27.41億元、年減0.7％ EPS 8.68元

汎德永業財報／前三季EPS 14.86元 上半年現金股利6.5元

中菲行財報／整合效益匯率加持單季獲利年增 29.7%、EPS 1.87元

輝達落腳大進展、蔣萬安本月與副總裁碰面 預定動工日曝

相關新聞

需求回溫！築間10月營收4.03億元 月增10.72%

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團受惠10月適逢中秋、雙十連假，國內外旅遊與聚餐需求同步升溫，帶動旗下火鍋、燒肉及麵食等多元品牌業...

歇腳亭、UG助攻 聯發國際第三季賺贏上半年

聯發國際公告第三季財報，受惠於旗下Sharetea歇腳亭和UG雙品牌的持續擴張，單季營收達3.38億元，年增84.35%...

立盈營收／營運再寫紀錄！10月續創歷史新高 全年新高基期持續墊高

循環經濟解決方案供應商立盈（7820）環保10日公布10月營收2,870.6萬元，月增14.16%，年增13.48%，續...

聯發國際財報／前三季EPS 2.71元 賺贏去年全年

聯發國際（2756）10日公告第3季財報，單季稅後純益3,657萬元，年增278.7%，每股純益（EPS）達1.5元；累...

上洋營收／10月3.84億元年增18.86％ 累計38.14億元、年增33.76％

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）10日公布10月營收3.84億元，月增3.56%，年增18.86％；累計前十月...

法說加持！群聯再次亮燈、股價兩月就翻倍

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）10日在法說報喜加持下早盤再度亮燈漲停，報1,270...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。