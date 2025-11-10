華城財報／前三季稅後純益27.41億元、年減0.7% EPS 8.68元

華城（1519）10日公告財報及營收，今年前三季稅後純益27.41億元，年減0.7％，每股純益（EPS）8.68元；若以前三季財報推估，第3季稅後純益10.9億元，年減11.3％，每股純益（EPS）3.45元。另，10月營收22.31億元，年增13.37%；累計今年前十月營收185.58億元，年增23.65%，單月、累月營收均創同期新高。

華城近年大嗑美國電力商機，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，去年底獲得「星際之門」計畫變壓器訂單，華城表示，目前正在洽談第二期訂單，此外，已陸續取得其他AI資料中心電力設備訂單。

產能方面，華城桃園觀音三廠正在擴建中，預計年底完工，明年加入生產行業，量產後總產能增加30％，總計華城有4座廠，包括中壢廠生產小型配電變壓器，觀音二廠為大型變壓器，觀音三廠生產中型變壓器，台中廠為生產超大型變壓器，未來也可利用不同廠房的產能支援及設備借用等彈性規劃調整。

展望未來，華城表示，在AI科技發展推波助瀾下，會成為重電產業的重要賽道，與電網、綠能、基建計畫等成為電力設備市場需求動能，目前對電力設備仍是有供不應求的狀況，預期未來5到10年電力設備仍會高度成長。