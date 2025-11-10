倍利科拚上市 證交所通過

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所於11月10日召開有價證券上市審議委員會，通過倍利科（7822）初次申請股票上市案。此案仍須提報臺灣證券交易所董事會核議。

倍利科技股份有限公司的公司申請上市的資本額為新台幣4.15億元，主要業務是高階自動光學檢量測設備軟硬體解決方案之研發、製造及銷售。在市場結構方面，其內銷比重高達99.49%，外銷則占0.51%。公司由董事長為林坤禧、總經理為黃建中，由凱基證券擔任輔導上市之承銷商。全體10席董事的持股比率合計為67.69%。

在財務表現方面，倍利科技的稅前純益在近幾年呈現增長趨勢。雖然111年度和112年度分別有新台幣1,677.5萬元和7,927.3萬元的虧損，但到去年度已轉為盈利，達到1.48億元 ，並在114年上半年進一步成長至2.27億元。反映在每股稅後純益（EPS）上，111年度和112年度分別為虧損0.62元 和虧損2.46元，去年度則實現了3.84元的EPS，今年上半年更攀升至5.25元。

