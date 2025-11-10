崇友營收／新梯助攻營運！10月5.33億元 續創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

新梯完工案量助攻營運，崇友（4506）實業連續兩個月營收創同期新高。崇友10日公告，10月營收5.33億元，年增4.38％，累計今年前十月營收52.84億元，年增19.67％，單月、累月營收均創同期新高。

崇友表示，主要受惠新梯含汰換訂單完工認列暢旺，尤其全台各地新建案及汰舊換新需求同步推升整體新梯出貨動能。累計前十月新梯含汰換出貨完工台數達2,416台，年增20.1％，營運動能較去年同期更加穩健成長。

崇友指出，觀察今年前十月的新梯案源結構，一般集合住宅、廠辦、以及辦公大樓、百貨、飯店、醫院等商辦類案源比重分別為86.8％、2.4％、5.6％，受惠於今年住宅使用執照累計核發量創新高，帶動一般集合住宅案源比重明顯提升，同步推升商辦類案源銷售台數持續增長。

崇友表示，憑藉多年深耕全台電梯市場基礎，持續擴增全台市場占有率，以高妥善率品質、具規模化專業人力團隊、全台遍布綿密維保據點，並提供全天候即時維保服務等利基，在國內電梯市場保持領先地位，更隨著近年整體新梯業務接單站穩高案量水準，助力整體營收動能放大。

展望未來，崇友表示，觀察國內都市更新、老舊建築重建及工業區開發案量需求，有助於新梯與汰換市場需求可望維持穩健成長。崇友因應目前整體在手新梯訂單量體，仍持續優化工程管理流程、強化供應鏈整合及專業人力彈性效率，並穩步推動高階智慧電梯產品線升級，以奠定市場良好競爭力，此外，崇友秉持「安全、品質、服務」三大經營理念，以創新技術與在地化服務為核心，深化旗下新梯、汰舊換新及維修保養等三大業務動能，創造未來中長期營運成長態勢。

