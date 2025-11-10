快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

全家營收／10月97.1億元、年增6.9% 創歷史新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家（5903）10日公布10月營收97.1億元，年增6.9%，累計前十個月營收為909.3億元，年增3.8％，單月、累月營收皆創歷史新高。

全家表示，綜觀10月營運表現穩健，受惠店數持續成長、掌握連假商機，並衝刺中秋送禮晚鳥需求，帶動出遊相關鮮食、一般商品業績同步向上，整體經營績效穩定成長。

10月陸續迎來中秋、國慶、光復假期，全家指出，泛鮮食瞄準節慶、連假出遊商機推出多元新品及聯促活動。因應出遊餐食需求，飯糰運用名店聯名策略續推新品，如度小月餐廳「肉燥烤飯糰」、金色三麥「德腸雙拼烤飯糰組」，促動相關品類業績向上，方便帶著走的三明治亦有成長近一成的好表現。杯裝飲品Let's Café、茶飲品牌Let's Tea，在連假販促優惠與新品推出帶動下，業績成長一成以上，國民冰沙「酷繽沙」更在IP聯名助攻下，業績成長超過五成以上

此外，因應中秋節後飲控需求，鮮食品牌健康志向推出「海陸雙拼肉肉餐盒」、「蔬活腿排補力餐盒」、「照燒豬排纖食餐盒」，助外食族補纖補蛋白，帶動相關業績向上；健康志向本月亦首次從鮮食延伸至飲品，邀請營養師劉怡里監製，推出「紅豆薏仁水」、「黑豆決明子」與「桂圓紅棗水」3款補水健康飲，無咖啡因、低負擔，助攻健康飲料成長一成五。

一般商品部份，則因應連假國內旅宿需求推出盥洗、美妝用品販促活動，業績成長近兩成。把握中秋送禮需求，實體店鋪與線上通路同推販促活動，禮盒業績近翻倍成長。

全家今年持續拓點，截至10月底，全家總店舖數達4,423家，今年淨增門市將超過100家，未來每年目標約150店。

展望11月，溫暖型商品需求增加，將陸續推出濃郁型鮮食、現做熱飲，雙十一OMO促銷、火鍋季等活動皆紛紛展開，皆可望點燃營運成長動能。

全家 中秋節 營收

延伸閱讀

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

國泰金控10月獲利創同期新高！前十月賺942億元 每股賺6.16元

擴內需、長假拉動 中10月CPI年增0.2％ PPI年減2.1％

11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天

相關新聞

需求回溫！築間10月營收4.03億元 月增10.72%

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團受惠10月適逢中秋、雙十連假，國內外旅遊與聚餐需求同步升溫，帶動旗下火鍋、燒肉及麵食等多元品牌業...

歇腳亭、UG助攻 聯發國際第三季賺贏上半年

聯發國際公告第三季財報，受惠於旗下Sharetea歇腳亭和UG雙品牌的持續擴張，單季營收達3.38億元，年增84.35%...

立盈營收／營運再寫紀錄！10月續創歷史新高 全年新高基期持續墊高

循環經濟解決方案供應商立盈（7820）環保10日公布10月營收2,870.6萬元，月增14.16%，年增13.48%，續...

聯發國際財報／前三季EPS 2.71元 賺贏去年全年

聯發國際（2756）10日公告第3季財報，單季稅後純益3,657萬元，年增278.7%，每股純益（EPS）達1.5元；累...

上洋營收／10月3.84億元年增18.86％ 累計38.14億元、年增33.76％

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）10日公布10月營收3.84億元，月增3.56%，年增18.86％；累計前十月...

法說加持！群聯再次亮燈、股價兩月就翻倍

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）10日在法說報喜加持下早盤再度亮燈漲停，報1,270...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。