竹陞科技財報／前三季EPS 10.13元 賺逾一個股本 也超越去年全年獲利

半導體AI智動化系統整合廠竹陞科技（6739）董事會10日通過今年第3季財報，累計今年前三季毛利率64.79%，年增7.62個百分點。稅後純益2.35億元，年增168.8%；每股稅後純益10.13元，已賺逾一個股本；且獲利表現超越去年全年的1.27億元及 EPS 6.03元，確立今年全年營運表現將再寫新紀錄。

竹陞科技今年第3季合併營業收入2.23億元，季增23.9%，較去年同期成長高達103.17%。單季毛利率66.48%，分別季增4.03及年增6.54個百分點。稅後純益1.02億元，季增45.3%，年增172.3%；每股稅後純益4.4元。包括合併營收、毛利率、稅後純益及EPS均創史上單季新高。

竹陞科技表示，營運表現顯著成長主要受惠於客戶端產能擴增及本公司產品應用範疇的持續拓展。同時，公司持續優化成本結構與費用控管，提升整體營運效率。

展望未來，經營團隊將秉持「專注本業、穩健成長」的經營理念，持續深耕既有市場、拓展新應用領域，並透過滾動式策略調整，以因應產業變化與市場需求。竹陞將持續致力於提升長期獲利能力與股東報酬，穩步邁向永續成長。