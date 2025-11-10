快訊

智冠營收／10月5.29億元 月減6%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智冠（5478）科技公布114年10月營收5.29億元，月減6%，本月營收短期波動，主因上月廣宣活動收入挹注所致；今年1至10月累計合併營收52.93億元，較去年同期微幅下滑7%，整體營運仍維持穩定水準。

智冠集團MyCard數位點數平台以信任與安全為服務核心，已累積數百萬人次使用FIDO驗證，展現用戶對安全防護的高度信任。近期更與多家銀行建立聯防通報群組，針對可疑交易即時應變，詐騙攔阻成功率高達7成以上，進一步鞏固會員交易安全機制。

在數位遊戲事業群方面，集團最新力作《尋秦記》融合時空穿越題材與未來科技元素，以AI角色「LISA」串聯劇情主線，並採二次元渲染風格，打造獨特的武俠世界；日前已啟動「尋人啟事」系列宣傳活動，首場將在11月23日於「街頭玩家見面會」舉辦直播節目，揭露遊戲特色，與玩家即時互動、送出驚喜福利，號召全台穿越者共赴時空冒險。

中華網龍深化自製IP，展現長線內容更新動能。跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》推出全新主線劇情與90級副本，並攜手經典IP《吞食天地》展開限定活動，推出無屬性夥伴「幽水巴豆妖」，延伸中華網龍宇宙。《吞食天地2：誕生Reborn》、《吞食天地M 2.0》、《吞食天地 多元宇宙》相繼推出新武將、挑戰副本與羈絆系統，強化戰鬥深度與收藏樂趣，掀起玩家回流熱潮。

遊戲新幹線則推進多款遊戲改版與內容更新，延續產品生命週期與市場熱度。《天龍八部Online宗師版》10月於香港半島酒店舉辦見面會，吸引超過百位玩家熱情參與，隨後推出年度改版，導入全新系統、戰場玩法，並結合2週年慶活動強化社群互動；《完美世界2 Online》開放全新主線章節與地圖，帶來傳說級S+階戰靈「六帝」，擴充劇情深度與戰鬥策略；二次元手遊《風色幻想NeXus》開啟主題活動，加入SSR角色與130層試煉副本，豐富遊戲內容與角色養成體驗。

金融科技事業群藍新集團旗下之「簡單行動支付」公司，依據財政部新版規範，完成「ezPay電子發票」系統升級至最新標準（MIG4.1），除了優化商戶作業流程，並提升跨系統相容性，更加快金流技術與服務升級腳步，打造更安全高效的數位支付環境。

智冠集團將延續穩健經營步調，結合數位遊戲、網路行銷與金融科技等事業動能，持續強化整體營運表現，推進長期成長發展。

