需求回溫！築間10月營收4.03億元 月增10.72%

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團受惠10月適逢中秋、雙十連假，國內外旅遊與聚餐需求同步升溫，帶動旗下火鍋、燒肉及麵食等多元品牌業績回升，10月合併營收4.03億元，較9月成長10.72%，品牌優化策略效益持續顯現。

築間表示，持續強化品牌結構與據點佈局，透過門市汰弱留強、區域市場擴張，提升單店營收密度與經營彈性。築間表示，「築間幸福鍋物」持續擴大品牌的市場滲透率，並預計於蘆洲、台南開出新門市，以帶動品牌業績貢獻。

築間也說，七大燒肉品牌藉由10月推出聯合節慶限定行銷活動，有效提高品牌曝光與來客回流；中式品牌「麟德殿牛肉麵」延續集團品牌深夜營業特色，吸引宵夜時段客群，以及日、韓等海外遊客的喜愛，挹注集團業績表現。集團預計年底前將再開出兩家麟德殿新門店，穩健擴張中式餐飲市場版圖。

築間表示，自下半年起，築間積極跨足高技術門檻餐飲業態，繼「麟德殿牛肉麵」之後，亦將陸續推出港式品牌與另一中式餐飲品牌，拓展更為多元的餐飲選擇，滿足不同族群的外食需求，同時亦持續深化「鍋物」、「燒肉」兩大核心品類經營，並透過品牌聚落的「單一據點、多品牌服務」經營策略，提高經營資源共享效益與顧客回流率。

展望未來，築間表示，將聚焦中平價品牌的展店與經營效率提升，進一步強化後勤物流與人力配置資源整合，提高營運彈性與獲利能力。同時也積極評估與國內業者策略合作或海外品牌代理機會，期透過多品牌經營策略，擴大市場滲透率，帶動集團營運重返成長軌道。