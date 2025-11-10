快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

立盈營收／營運再寫紀錄！10月續創歷史新高 全年新高基期持續墊高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈環保科技中科廠。公司提供。
立盈環保科技中科廠。公司提供。

循環經濟解決方案供應商立盈（7820）環保10日公布10月營收2,870.6萬元，月增14.16%，年增13.48%，續創歷史新高。公司指出，營運表現強勁主要受惠於半導體產業高階製程持續擴增的需求旺季，以及新產能貢獻。

立盈累計前十月營收2.43億元，年增65.83%，繼前三季提前創下全年新高後，持續在高基期上穩步向上。公司說明，營收顯著成長主要是受惠於半導體產業高階製程持續擴增，帶動相關氟化鈣汙泥處理量持續擴大，公司積極協助客戶提供更多技術服務解決方案所推升。

立盈主要業務是將半導體製程中產生的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥，循環再利用為資源再生綠色產品「人造螢石」，提供給鋼鐵公司用於煉鋼助熔及造渣，完全落實「零廢棄、再利用、減碳排」的企業責任。

展望未來，立盈持續看好循環經濟解方案的需求，目前除了平鎮廠的1,800噸產能外，中部科學園區新增的1,500噸產能亦持續發揮貢獻。隨著半導體產業即將進入旺季，公司整體產能利用率可望逐季上升，營運可望持續受惠於產能擴增所帶來的實質效益。

半導體 營收 減碳

延伸閱讀

舊課桌椅流向哪？新北：在不同場域延續物命 基隆：變身為藝術品

台塑與東海大學合辦 節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩

梧棲養豬場豬糞汙泥厚達10公分 化學兵清消完成明採樣

影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

相關新聞

需求回溫！築間10月營收4.03億元 月增10.72%

連鎖火鍋品牌築間餐飲集團受惠10月適逢中秋、雙十連假，國內外旅遊與聚餐需求同步升溫，帶動旗下火鍋、燒肉及麵食等多元品牌業...

歇腳亭、UG助攻 聯發國際第三季賺贏上半年

聯發國際公告第三季財報，受惠於旗下Sharetea歇腳亭和UG雙品牌的持續擴張，單季營收達3.38億元，年增84.35%...

立盈營收／營運再寫紀錄！10月續創歷史新高 全年新高基期持續墊高

循環經濟解決方案供應商立盈（7820）環保10日公布10月營收2,870.6萬元，月增14.16%，年增13.48%，續...

聯發國際財報／前三季EPS 2.71元 賺贏去年全年

聯發國際（2756）10日公告第3季財報，單季稅後純益3,657萬元，年增278.7%，每股純益（EPS）達1.5元；累...

上洋營收／10月3.84億元年增18.86％ 累計38.14億元、年增33.76％

台灣空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）10日公布10月營收3.84億元，月增3.56%，年增18.86％；累計前十月...

法說加持！群聯再次亮燈、股價兩月就翻倍

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片大廠群聯（8299）10日在法說報喜加持下早盤再度亮燈漲停，報1,270...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。