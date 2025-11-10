立盈營收／營運再寫紀錄！10月續創歷史新高 全年新高基期持續墊高

循環經濟解決方案供應商立盈（7820）環保10日公布10月營收2,870.6萬元，月增14.16%，年增13.48%，續創歷史新高。公司指出，營運表現強勁主要受惠於半導體產業高階製程持續擴增的需求旺季，以及新產能貢獻。

立盈累計前十月營收2.43億元，年增65.83%，繼前三季提前創下全年新高後，持續在高基期上穩步向上。公司說明，營收顯著成長主要是受惠於半導體產業高階製程持續擴增，帶動相關氟化鈣汙泥處理量持續擴大，公司積極協助客戶提供更多技術服務解決方案所推升。

立盈主要業務是將半導體製程中產生的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥，循環再利用為資源再生綠色產品「人造螢石」，提供給鋼鐵公司用於煉鋼助熔及造渣，完全落實「零廢棄、再利用、減碳排」的企業責任。

展望未來，立盈持續看好循環經濟解方案的需求，目前除了平鎮廠的1,800噸產能外，中部科學園區新增的1,500噸產能亦持續發揮貢獻。隨著半導體產業即將進入旺季，公司整體產能利用率可望逐季上升，營運可望持續受惠於產能擴增所帶來的實質效益。