聯發國際財報／前三季EPS 2.71元 賺贏去年全年

聯發國際（2756）10日公告第3季財報，單季稅後純益3,657萬元，年增278.7%，每股純益（EPS）達1.5元；累計前三季稅後純益為6,604.8萬元，年增39.7%，EPS為2.71元。

同時，聯發國際也公告10月營收達1億元，年增68.2%，再創同期新高，累計前十個月營收為9.49億元，年增66.5％。聯發國際表示，雖然進入第4季的手搖飲傳統淡季，但10月營收高於旺季9月，反映出今年第4季市場可望持續維持高檔，帶動全年表現更上一層樓。

聯發國際今年以Sharetea歇腳亭和UG雙品牌作為驅動引擎，成功帶動集團營運一路向上，除了新展店持續創造大排長龍的佳績外，既有門店銷售也同樣維持高檔，台灣UG門市截至10月底共開出42家店，包含8家直營店以及34家加盟店，年底前也預計再開出8家店，而10月UG新莊幸福店成為台灣「店王」，日均銷售約2,000杯，單月業績超過400多萬元。

新時尚茶飲品牌UG自2024年7月創立以來，以獨特的商業模式和靈活的行銷方案，在市場上嶄露頭角，同時憑著集團多年累積的營運資源、人才團隊和全球平台，讓UG品牌迅速拓展市場，每開新店便引發排隊風潮，創造平均單店日銷破千杯的驚人紀錄，成為集團新的成長曲線。

聯發國際表示，除了台灣以外，UG在海外的腳步也持續邁進，雖然美國展店速度受到當地法規影響，時程較台灣更長，但仍陸續新增加盟訂單，包括西雅圖、北加州、南加州、亞利桑那州、休士頓、溫哥華等都在選址展店中，未來訂單轉化為門店後，即可展現營收的爆發力，UG美國可望為集團帶來另一成長助益。

除了UG之外，Sharetea歇腳亭的海外布局同樣傳來捷報，除了持續深耕擴大美國市場布局外，Sharetea正式插旗南亞及墨西哥市場，總部與合盟夥伴看好印度及中南美洲龐大的市場潛力與手搖飲在當地仍屬藍海的發展空間，期望搶占市場先機。

聯發國際今年旺季更旺、淡季不淡的表現，反映公司在年初射出的營運五箭已初具成效。Sharetea與UG正同步推動雙品牌全球戰略布局，Sharetea持續深化市場耕耘，UG則以嶄新形象打造世界級的新時尚茶飲品牌，讓世界看見台灣。

而聯發國際除了持續展店、拓點以外，未來包括跨足餐食、併購等計畫，也正同步進行中，集團營運面向也將更為多元。