全家餐飲營收／10月2.3億元、年增22.8% 單月與累月雙創高

全家餐飲（7708）10日公布10月營收為2.3億元， 年增22.8%，累計前十個月營收22.5億元，年增14.1%。

綜觀本月營運表現，全家餐飲表示，主要受惠百貨周年慶和10月連假旺季，加上各品牌推出節慶行銷策略奏效，驅動10月單月與累月營收，均續創歷史同期新高。

全家餐飲表示，10月掌握中秋、雙十國慶和光復節三大連假人潮，大戶屋強化消費者到店體驗，同時因應秋季時令與「挪威海產推廣協會」共同推廣「炭烤鯖魚定食」行銷活動，持續深化經營品牌忠誠客群；IKIGAI燒肉瞄準中秋節「店內燒肉」聚餐商機，推出「月滿肉香雙人套餐」，並執行搶客作戰計畫，成功創下多店單日營收最高紀錄，有效助攻營收成長；bb.q CHICKEN則針對品牌六周年慶，祭出現省2,000元起超值優惠券，挹注客流增加，各品牌積極搶市，推動整體營收續揚。

展望後市，全家餐飲表示，看好普發萬元現金帶動下，內需消費市場和聚餐需求攀升，集結旗下三大品牌，於11月10日至12月11日推出「全民好食券」優惠活動，多樣餐點加1元多1件或點套餐免費送飲品，全力衝刺年末業績，同時，年底聖誕節及跨年等重要節慶接連來臨，預期將帶動各品牌客流量。

此外，全家餐飲持續擴大餐飲市場版圖，11月大戶屋進駐新莊宏匯廣場，全台店鋪數突破50店，至12月底前仍陸續有新展店計畫，持續帶動營收成長動能。