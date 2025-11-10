晶呈科技營收／10月1.59億元 年增近七成

晶呈科技（4768）日前公布10月營收1.59億元，年增69.83%、月增38.72%；前十月累計營收7.41億元，年減12.69％。

晶呈科技表示，自第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增，帶動需求顯著成長。晶呈科技證實，目前預估至年底出貨鋼瓶支數，約可達7,100-7,300支，較第2季的4,900-5,100支大幅增加。市場傳出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，第4季需求看好。

製造工廠生產及擴建概況部分，其位於竹南的一廠已全面量產、二廠部分量產；而頭份三廠用於特殊氣體C4F6一級製造的設備自製廠，已於去年年底完工，C4F6一級製造合成工廠則預計明年第2季完工。C4F6是應用於半導體蝕刻製程的特殊氣體。

晶呈科技7日也公布第3季財報，前三季稅後淨損421.1萬元，年減達103.9%，每股淨損（EPS）0.09元；據公開資訊推估，第3季單季稅後淨損458.1萬元，年減101.5%，季減803.6%，每股淨損0.1元。晶呈科技表示，第3季虧損擴大，主因是外銷蝕刻氣體成本較高，加上多項新產品研發等費用較高，以致影響獲利。

晶呈科技旗下主要產品包含特殊氣體及濕式化學品，前者占營收九成以上。第2季營收中，特殊氣體中，應用於半導體蝕刻製程產品約51.33%，此外，應用於黃光製程者占28.07％、應用於擴散製程者占18.06、薄膜占2.54%。